Ловчев: Увольнение Рахимова из «Рубина» станет большой ошибкой

13 января казанцы объявили об уходе тренера. 60-летний Рахимов возглавлял «Рубин» с апреля 2023 года.
Под его руководством казанская команда провела 108 матчей, одержав 43 победы при 43 поражениях и 22 ничьих.
«Увольнение Рахимова из “Рубина” станет большой ошибкой. Там опять какие-то кланы борются: одни хотят уволить Рашида, другие — нет. Рахимов хорошо работал в этой команде. Сегодня “Рубин” находится на хорошем месте для себя.
Артига у нас ничего особенного не сделал. Мы много говорим о своих футболистах и тренерах, так почему вы оскорбительно относитесь к Рахимову? Почему убираете его, если команда приличная, игроки ладят с ним? Для меня это непонятно. Видимо, в футбол пришли какие-то люди, которым нравится всё иностранное", — сказал Ловчев Metaratings.ru.
Под руководством Рахимова «Рубин» стал победителем Первой лиги в сезоне-2022/23, а в РПЛ занимал восьмое место в сезоне-2023/24 и седьмую строчку в сезоне-2024/25.
После 18 туров «Рубин» занимает седьмую позицию в турнирной таблице РПЛ, казанцы набрали 23 очка.
28 февраля команда на поле «Анжи-Арены» в Каспийске сыграет с махачкалинским «Динамо». Стартовый свисток прозвучит в 14:30 по московскому времени.