Ловчев: Увольнение Рахимова из «Рубина» станет большой ошибкой

Бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев заявил, что увольнение главного тренера Рашида Рахимова из «Рубина» станет большой ошибкой, тем более если его сменит испанец Франк Артига.

Источник: РИА "Новости"

13 января казанцы объявили об уходе тренера. 60-летний Рахимов возглавлял «Рубин» с апреля 2023 года.

Под его руководством казанская команда провела 108 матчей, одержав 43 победы при 43 поражениях и 22 ничьих.

«Увольнение Рахимова из “Рубина” станет большой ошибкой. Там опять какие-то кланы борются: одни хотят уволить Рашида, другие — нет. Рахимов хорошо работал в этой команде. Сегодня “Рубин” находится на хорошем месте для себя.

Артига у нас ничего особенного не сделал. Мы много говорим о своих футболистах и тренерах, так почему вы оскорбительно относитесь к Рахимову? Почему убираете его, если команда приличная, игроки ладят с ним? Для меня это непонятно. Видимо, в футбол пришли какие-то люди, которым нравится всё иностранное", — сказал Ловчев Metaratings.ru.

Под руководством Рахимова «Рубин» стал победителем Первой лиги в сезоне-2022/23, а в РПЛ занимал восьмое место в сезоне-2023/24 и седьмую строчку в сезоне-2024/25.

После 18 туров «Рубин» занимает седьмую позицию в турнирной таблице РПЛ, казанцы набрали 23 очка.

28 февраля команда на поле «Анжи-Арены» в Каспийске сыграет с махачкалинским «Динамо». Стартовый свисток прозвучит в 14:30 по московскому времени.