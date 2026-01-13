«Ахмат» объявил о расторжении контракта с боснийским защитником Шатарой

Шатара пополнил состав «Ахмата» в январе 2023 года, перейдя из солигорского «Шахтёра». В сезоне-2025/2026 босниец провёл лишь одну игру в чемпионате России, выйдя на поле в матче первого тура с «Рубином» (0:2) и не отметившись результативными действиями. Сайт Transfermarkt оценил рыночную стоимость защитника в 300 тысяч евро.