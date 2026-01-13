Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Германия
2-й тайм
Боруссия Д
1
:
Вердер
0
Все коэффициенты
П1
1.21
X
5.90
П2
23.00
Футбол. Германия
2-й тайм
Майнц
2
:
Хайденхайм
1
Все коэффициенты
П1
1.16
X
17.00
П2
51.00
Футбол. Германия
22:30
Гамбург
:
Байер
Все коэффициенты
П1
3.50
X
3.65
П2
2.05
Футбол. Италия
14.01
Наполи
:
Парма
Все коэффициенты
П1
1.32
X
5.10
П2
10.50
Футбол. Германия
14.01
Вольфсбург
:
Санкт-Паули
Все коэффициенты
П1
1.90
X
3.82
П2
4.13
Футбол. Германия
завершен
Штутгарт
3
:
Айнтрахт Ф
2
П1
X
П2

«Ахмат» объявил о расторжении контракта с боснийским защитником Шатарой

Боснийский центральный защитник клуба Российской Премьер-Лиги (РПЛ) «Ахмат» Милош Шатара покинул расположение «бело-зелёных», о чём сообщила пресс-служба «бело-зелёных».

Источник: Metaratings.ru

Стороны расторгли действовавшее трудовое соглашение, которое истекало в конце июня 2026 года, по обоюдному желанию.

Шатара пополнил состав «Ахмата» в январе 2023 года, перейдя из солигорского «Шахтёра». В сезоне-2025/2026 босниец провёл лишь одну игру в чемпионате России, выйдя на поле в матче первого тура с «Рубином» (0:2) и не отметившись результативными действиями. Сайт Transfermarkt оценил рыночную стоимость защитника в 300 тысяч евро.

После 18 сыгранных до перерыва туров сезона РПЛ-2025/2026 «бело-зелёные», которыми руководит Станислав Черчесов, набрали 22 очка и занимают в таблице восьмую строку.