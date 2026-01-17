Баринов об уходе из «Локомотива» в ЦСКА: «Я расскажу правду чуть позже. Перед началом чемпионата, думаю»

Дмитрий Баринов пообещал рассказать подробности перехода из «Локомотива» в ЦСКА перед возобновлением чемпионата.
— Скажи мне, сколько правды в том, что ты принял решение в октябре, что переходишь в ЦСКА?
— Ну, наверное, я скажу об этом чуть позже. Я расскажу правду.
— В течение 2026 года ты расскажешь, почему ты принял решение в октябре?
— Я думаю, что даже перед началом чемпионата.
— То есть ты для себя хочешь, чтобы стадия принятия пришла?
— Да-да, конечно.
— Была ли возможность отмотать и остаться?
— Нет, я уже принял для себя решение, что уйду.
— Но для тебя было важно, что клубы договорились? ЦСКА сделал просто овертоп работу, чтобы ты перешел сейчас, а не летом.
— Ну, значит, ЦСКА меня очень хотел, — сказал Баринов.
