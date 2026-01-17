Баринов об уходе из «Локомотива» в ЦСКА: «Я расскажу правду чуть позже. Перед началом чемпионата, думаю»

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
15:30
Манчестер Юнайтед
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
3.36
X
3.89
П2
2.25
Футбол. Испания
16:00
Реал
:
Леванте
Все коэффициенты
П1
1.18
X
8.75
П2
15.00
Футбол. Италия
17:00
Удинезе
:
Интер
Все коэффициенты
П1
7.50
X
4.90
П2
1.44
Футбол. Германия
17:30
Боруссия Д
:
Санкт-Паули
Все коэффициенты
П1
1.28
X
5.89
П2
12.00
Футбол. Германия
17:30
Кельн
:
Майнц
Все коэффициенты
П1
2.10
X
3.50
П2
3.45
Футбол. Германия
17:30
Гамбург
:
Боруссия М
Все коэффициенты
П1
2.42
X
3.50
П2
2.97
Футбол. Германия
17:30
Хоффенхайм
:
Байер
Все коэффициенты
П1
2.30
X
3.75
П2
2.85
Футбол. Германия
17:30
Вольфсбург
:
Хайденхайм
Все коэффициенты
П1
1.66
X
4.32
П2
4.97
Футбол. Англия
18:00
Челси
:
Брентфорд
Все коэффициенты
П1
1.90
X
3.90
П2
4.02
Футбол. Англия
18:00
Лидс
:
Фулхэм
Все коэффициенты
П1
2.16
X
3.45
П2
3.55
Футбол. Англия
18:00
Ливерпуль
:
Бернли
Все коэффициенты
П1
1.22
X
7.11
П2
13.75
Футбол. Англия
18:00
Сандерленд
:
Кристал Пэлас
Все коэффициенты
П1
2.38
X
3.23
П2
3.27
Футбол. Англия
18:00
Тоттенхэм Хотспур
:
Вест Хэм
Все коэффициенты
П1
1.74
X
4.09
П2
4.67
Футбол. Испания
18:15
Мальорка
:
Атлетик
Все коэффициенты
П1
3.83
X
3.16
П2
2.19
Футбол. Франция
19:00
Ланс
:
Осер
Все коэффициенты
П1
1.45
X
4.92
П2
7.70
Футбол. Италия
20:00
Наполи
:
Сассуоло
Все коэффициенты
П1
1.46
X
4.55
П2
7.75
Футбол. Англия
20:30
Ноттингем Форест
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
6.25
X
4.22
П2
1.57
Футбол. Германия
20:30
РБ Лейпциг
:
Бавария
Все коэффициенты
П1
4.84
X
4.90
П2
1.61
Футбол. Испания
20:30
Осасуна
:
Овьедо
Все коэффициенты
П1
1.80
X
3.56
П2
5.10
Футбол. Франция
21:00
Тулуза
:
Ницца
Все коэффициенты
П1
2.02
X
3.59
П2
3.82
Футбол. Италия
22:45
Кальяри
:
Ювентус
Все коэффициенты
П1
7.00
X
4.34
П2
1.55
Футбол. Испания
23:00
Бетис
:
Вильярреал
Все коэффициенты
П1
2.67
X
3.54
П2
2.65
Футбол. Франция
23:05
Анже
:
Марсель
Все коэффициенты
П1
5.75
X
4.33
П2
1.59

Баринов об уходе из «Локомотива» в ЦСКА: «Я расскажу правду чуть позже. Перед началом чемпионата, думаю»

Дмитрий Баринов пообещал рассказать правду об уходе из «Локомотива».

Источник: Спортс"

Дмитрий Баринов пообещал рассказать подробности перехода из «Локомотива» в ЦСКА перед возобновлением чемпионата.

— Скажи мне, сколько правды в том, что ты принял решение в октябре, что переходишь в ЦСКА?

— Ну, наверное, я скажу об этом чуть позже. Я расскажу правду.

— В течение 2026 года ты расскажешь, почему ты принял решение в октябре?

— Я думаю, что даже перед началом чемпионата.

— То есть ты для себя хочешь, чтобы стадия принятия пришла?

— Да-да, конечно.

— Была ли возможность отмотать и остаться?

— Нет, я уже принял для себя решение, что уйду.

— Но для тебя было важно, что клубы договорились? ЦСКА сделал просто овертоп работу, чтобы ты перешел сейчас, а не летом.

— Ну, значит, ЦСКА меня очень хотел, — сказал Баринов.

Источник: ютуб-канал FONBET