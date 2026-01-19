Ричмонд
Махачкалинское «Динамо» одержало победу над сербским клубом в первом спарринге под руководством Евсеева

Футболисты махачкалинского «Динамо» нанесли поражение клубу сербской Суперлиги «ИМТ Белград» (Новый Белград).

Источник: ФК "Динамо" Махачкала

Товарищеская встреча, прошедшая в рамках зимнего сбора в Турции, завершилась со счетом 2:0 в пользу подопечных Вадима Евсеева, который проводил свой дебютный матч у руля дагестанской команды.

В стартовом составе «Динамо» вышли Т. Магомедов, Аззи, Аларкон, Кагермазов, Сундуков, Мубарик, Глушков, Мрезиг, М. Аззи, Рам. Магомедов, Агаларов. Во втором тайме сыграли Карабашев, Шумахов, Алибеков, Табидзе, Ахмедов, Сандрачук, Зинович, Зайнивов, Ражаб Магомедов, Сердеров, Будунов. Голами отметились Мрезиг (с пенальти) и Ражаб Магомедов.

Первый сбор «Динамо» завершит 23 января. 22-го числа команда Евсеева сыграет с еще одной сербским клубом — «Железничаром» из Панчево.