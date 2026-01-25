«Ахмат» сообщил о прибытии форварда Кардосо на тренировочный сбор в Турцию

Пресс-служба клуба Российской Премьер-Лиги (РПЛ) «Ахмат» сообщила о возвращении к тренировкам в основной команде «бело-зелёных» бразильского форварда Фелиппе Кардосо, прибывшего в Турцию на зимний тренировочный сбор.
Напомним, что 27-летний форвард провёл 2025 календарный год в аренде в клубе Первой лиги Китая «Хэнань». Команде из Грозного Кардосо принадлежит с июля 2024 года, контракт игрока с «Ахматом» рассчитан до конца июня 2028 года.
В сезоне-2025 Суперлиги Поднебесной Кардосо сыграл в 25 матчах, забив десять мячей и отметившись шестью результативными передачами. Сайт Transfermarkt оценивает рыночную стоимость бразильца в 1,2 миллиона евро.
После 18 сыгранных до ухода на зимний перерыв туров сезона РПЛ-2025/2026 «Ахмат» под руководством Станислава Черчесова набрал 22 очка и занимает восьмое место в турнирной таблице.