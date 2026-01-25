«Ахмат» сообщил о прибытии форварда Кардосо на тренировочный сбор в Турцию

Напомним, что 27-летний форвард провёл 2025 календарный год в аренде в клубе Первой лиги Китая «Хэнань». Команде из Грозного Кардосо принадлежит с июля 2024 года, контракт игрока с «Ахматом» рассчитан до конца июня 2028 года.