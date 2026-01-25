Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Франция
1-й тайм
Брест
0
:
Тулуза
0
Все коэффициенты
П1
3.15
X
2.82
П2
2.80
Футбол. Франция
1-й тайм
Метц
0
:
Лион
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
1-й тайм
Париж
0
:
Анже
0
Все коэффициенты
П1
2.25
X
3.02
П2
4.10
Футбол. Испания
2-й тайм
Барселона
0
:
Овьедо
0
Все коэффициенты
П1
1.37
X
4.60
П2
12.75
Футбол. Англия
19:30
Арсенал
:
Манчестер Юнайтед
Все коэффициенты
П1
1.58
X
4.41
П2
6.13
Футбол. Германия
19:30
Фрайбург
:
Кельн
Все коэффициенты
П1
2.02
X
3.77
П2
3.66
Футбол. Италия
20:00
Ювентус
:
Наполи
Все коэффициенты
П1
1.97
X
3.26
П2
4.53
Футбол. Испания
20:30
Реал Сосьедад
:
Сельта
Все коэффициенты
П1
2.18
X
3.41
П2
3.65
Футбол. Италия
22:45
Рома
:
Милан
Все коэффициенты
П1
2.85
X
3.06
П2
2.90
Футбол. Франция
22:45
Лилль
:
Страсбур
Все коэффициенты
П1
2.45
X
3.46
П2
2.96
Футбол. Испания
23:00
Алавес
:
Бетис
Все коэффициенты
П1
2.81
X
3.06
П2
2.84
Футбол. Германия
завершен
Боруссия М
0
:
Штутгарт
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Аталанта
4
:
Парма
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Дженоа
3
:
Болонья
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брентфорд
0
:
Ноттингем Форест
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Кристал Пэлас
1
:
Челси
3
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ньюкасл Юнайтед
0
:
Астон Вилла
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Нант
1
:
Ницца
4
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетико
3
:
Мальорка
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Сассуоло
1
:
Кремонезе
0
П1
X
П2

«Ахмат» сообщил о прибытии форварда Кардосо на тренировочный сбор в Турцию

Пресс-служба клуба Российской Премьер-Лиги (РПЛ) «Ахмат» сообщила о возвращении к тренировкам в основной команде «бело-зелёных» бразильского форварда Фелиппе Кардосо, прибывшего в Турцию на зимний тренировочный сбор.

Напомним, что 27-летний форвард провёл 2025 календарный год в аренде в клубе Первой лиги Китая «Хэнань». Команде из Грозного Кардосо принадлежит с июля 2024 года, контракт игрока с «Ахматом» рассчитан до конца июня 2028 года.

В сезоне-2025 Суперлиги Поднебесной Кардосо сыграл в 25 матчах, забив десять мячей и отметившись шестью результативными передачами. Сайт Transfermarkt оценивает рыночную стоимость бразильца в 1,2 миллиона евро.

После 18 сыгранных до ухода на зимний перерыв туров сезона РПЛ-2025/2026 «Ахмат» под руководством Станислава Черчесова набрал 22 очка и занимает восьмое место в турнирной таблице.