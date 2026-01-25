«Балтика» уступила клубу Суперлиги Узбекистана в первом матче зимнего сбора

25 января в турецком Белеке состоялся товарищеский поединок между клубом Российской Премьер-Лиги (РПЛ) «Балтика» и командой чемпионата Узбекистана «Сурхан». Матч завершился со счётом 4:3 в пользу «пегасов».
Отметим, что игра проходила в формате «четыре тайма по 30 минут каждый». В составе «бело-синих» забитыми мячами отметились нападающий сборной Сальвадора Брайан Хиль, оформивший дубль на 30-й и 50-й минутах, а также марокканский хавбек Айман Мурид (70-я минута, с пенальти).
Футбол. Товарищеский матч
«Балтика» (Калининград, Россия, РПЛ) — «Сурхан» (Термез, Узбекистан, Суперлига) — 3:4
Голы: Хиль (30, 50), Мурид (70, с пенальти) — Абдуллажонов (13), Юсупов (66), Каримов (86), Шерботаев (101).
После 18 сыгранных до ухода на зимний перерыв туров сезона РПЛ-2025/2026 «Балтика», которую тренирует Андрей Талалаев, с 35 набранными очками занимает в турнирной таблице пятое место.