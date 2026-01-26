Каряка: порыв фанатов «Крыльев» от чистого сердца закрыть долг вызывает позитив

Бывший полузащитник сборной России и «Крыльев Советов» Андрей Каряка высказался об инициативе болельщиков самарской команды по оплате финансовых долгов клуба.
В начале декабря 2025 года судебные приставы открыли исполнительное производство о взыскании долга в отношении «Крыльев Советов», который на тот момент превышал 928 млн рублей. Клуб должен рассчитаться с дочерней компанией «Ростеха».
— Следите за ситуацией в «Крыльях»?
— Не так много, как хотелось бы, но плюс-минус что-то знаю.
— Как оцените порыв фанатов клуба закрыть долг?
— Порыв от чистого сердца всегда вызывает позитив, но понятно, что долг большой. И надо разбираться, почему он возник, что к этому привело. Со стороны сложно комментировать. То, что болельщикам «Крылья» небезразличны — это тысяча процентов! Но надо разобраться, почему так произошло, — сказал Каряка Metaratings.ru.
Ранее стало известно, что болельщики «Крыльев Советов» начали собирать деньги на погашение долгов клуба.
Фанаты формируют квитанции на «Госуслугах» и оплачивают долг по частям. Всего они собрали чуть больше 20 тысяч рублей.
Клубу осталось найти 512 млн рублей до 5 февраля, чтобы его не признали банкротом.