Каряка: порыв фанатов «Крыльев» от чистого сердца закрыть долг вызывает позитив

— Порыв от чистого сердца всегда вызывает позитив, но понятно, что долг большой. И надо разбираться, почему он возник, что к этому привело. Со стороны сложно комментировать. То, что болельщикам «Крылья» небезразличны — это тысяча процентов! Но надо разобраться, почему так произошло, — сказал Каряка Metaratings.ru.