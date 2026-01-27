«Спартак» будет делать из Сауся шестого крайнего защитника. Три главных вопроса по трансферу

«Спартак» объявил о подписании контракта с 22-летним правым латералем «Балтики» Владиславом Саусем за 350 миллионов рублей. Зачем он «Спартаку», где будет играть и с кем конкурировать?
Единственный гол — «Спартаку»
Саусь — игрок из системы питерского «Зенита», который прошел школу подмосковного «Мастер-Сатурна», а вообще родился в Краснодарском крае.
Его прогресс — чистейший результат работы Андрея Талалаева. Главный тренер «Балтики» нашел футболисту идеальное место на поле и встроил в схему с тремя центральными защитниками. В Калининграде Саусь впервые в жизни занял позицию правого латераля, хотя до этого играл и в центре полузащиты, и на фланге атаки. Самый занятный факт, что первый и единственный гол в РПЛ Владислав оформил как раз в ворота «Спартака» на «Лукойл Арене».
Саусь — невероятно быстрый футболист, который обладает взрывной скоростью и способен закрывать всю бровку. Причем использовать это качество новичка тренерский штаб может как в атаке, так и в обороне. Сам Саусь в интервью клубной пресс-службе заявил, что общался с Хуаном Карлосом Карседо на тему позиции и испанский коуч в первую очередь видит его справа в защите.
Желанный лот
Поиск крайних игроков обороны с паспортом — головная боль для всей РПЛ. С учетом надвигающегося лимита этим озабочен почти каждый из 16 клубов лиги. Например, «Зенит» за последние годы испробовал целый список футболистов: Волков, Адамов, Мимович, Караваев, а в итоге там играет атакующий вингер Мантуан, хотя и во многом из-за травмы Караваева.
У «Краснодара» список короче, но после тяжелой травмы возрастного Петрова там у Мусаева — Гонсалес и Пальцев, каждый из которых Мурада Олеговича не до конца устраивает.
В гонке за Сауся «Спартак» опередил и ЦСКА — армейцы хотели найти подмену для Милана Гайича (идея с Ди Лусиано провалилась), но, видимо, Челестини придется и дальше подменять серба Жоао Виктором или Бандикяном.
В общем, стоит зафиксировать, что Владислав Саусь — желанный лот для почти любой команды РПЛ, но именно в контексте «Спартака» все равно есть несколько вопросов.
Четыре конкурента
Скажем, прямо сейчас в команде уже есть несколько российских футболистов, способных закрыть правую бровку, и список действительно длинный: Даниил Денисов, Илья Самошников, Даниил Хлусевич и даже Роман Зобнин, не раз выходивший справа в обороне.
Причем многие, да и я тоже, отмечали прогресс Денисова, который не дал вообще никаких шансов Самошникову в первой части чемпионата. Если брать последние 11 туров осенней части, то Даниил — второй лучший правый защитник лиги после Мантуана по версии РуСтат. Саусь, кстати, в этом списке третий.
Понятно, что Хлусевич при Деяне Станковиче провалился полностью, а Самошников к концу осенней части чемпионата и вовсе перестал попадать в заявку, но все-таки позиция правого защитника не является настолько проблемной, чтобы закрывать ее во что бы то ни стало. Возникает дилемма, что делать с таким количеством футболистов.
Да, Самошников и Хлусевич имеют большой опыт игры слева. Илья, если кто не помнит, изначально левый защитник, а Даниил играл там при Гильермо Абаскале и отрезками выдавал очень качественный футбол. Считаю большим просчетом Станковича, что он практически не использовал Хлусевича именно слева. Теоретически оба россиянина еще могут реанимировать карьеру слева в обороне у Карседо. Но что делать с Дмитриевым? Игорь ворвался в основу «Спартака», настрелял 1+4 по «гол плюс пас» и выглядит очень уверенно.
Поэтому есть ощущение, что кого-то из пары Самошников/Хлусевич «Спартак» будет вынужден или продать, или отдать в аренду. В случае с Самошниковым это будет максимально быстрое признание ошибки летней селекции. И при любом раскладе оба с приходом Сауся становятся третьим выбором на любой позиции на фланге обороны: слева впереди Рябчук и Дмитриев, справа — Денисов и как раз Владислав.
Карседо пригодится опыт работы с Жорди Альбой
Второй вопрос — опыт Сауся. У него 17 матчей правым латералем в РПЛ и ровно ноль матчей на позиции правого защитника в четверке. Слышал, что Андрей Талалаев считает, что молодой футболист сильно прибавил в оборонительных метриках: отбор, перехват, позиционная игра. Но «Балтика» оборонялась количеством, тогда как в «Спартаке» крайним защитникам при контратаках соперника приходится играть один в один. И главная загадка заключается в том, как именно Саусь встроится в оборонительные порядки «Спартака», которые радикально отличаются от привычных для него.
Третий вопрос — считается, что Саусь может добавить энергии и конкретики в атаке. Он действительно побыстрее Денисова, но с точки зрения доставки мяча в штрафную, за которую критикуют Даниила, Саусь даже уступает конкуренту. У Денисова 37% точных навесов в штрафную, у Сауся, по данным РуСтат, 25%. По передачам в штрафную — тоже преимущество Денисова (52 на 44%).
Саусь более эффективен в дриблинге (43 на 38%), но это не про конкретику впереди, а скорее про продвижение мяча. Тут, кстати, Денисов чуть лучше в прогрессивных передачах (63 на 61%). Причем, повторюсь, нельзя забывать, что со «Спартаком» противник часто откатывается в низкий блок, поэтому игровые ситуации сильно отличаются.
Если подводить итог, то «Спартак» взял востребованного на рынке игрока (Сауся очень хотел, например, ЦСКА, это подтвердил директор по коммуникациям клуба Кирилл Брейдо), у которого есть несколько уникальных качеств: мобильность, скорость и скоростной дриблинг. Но прямо сейчас остаются вопросы по адаптации к новым условиям, потому что никто не видел Владислава правым защитником в четверке, включая его самого.
Для стабильных выступлений за основу «Спартака» ему придется прогрессировать и адаптироваться к совершенно новым игровым условиям. Получится ли? Посмотрим.
«Спартак» же подтвердил, что недоволен летним трансфером Самошникова, который пока ничего команде не дал (разве что дополнительно мотивировал Денисова). Ну, а для Карседо — еще одна задача: сделать из латераля классического крайнего защитника. Что ж, однажды штаб Эмери с Карседо уже провернул такую историю с Жорди Альбой в «Валенсии», который затем надолго превратился в основного защитника «Барселоны» и сборной Испании. Время заняться Саусем.
Максим Никитин