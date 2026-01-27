«Спартак» будет делать из Сауся шестого крайнего защитника. Три главных вопроса по трансферу

Второй вопрос — опыт Сауся. У него 17 матчей правым латералем в РПЛ и ровно ноль матчей на позиции правого защитника в четверке. Слышал, что Андрей Талалаев считает, что молодой футболист сильно прибавил в оборонительных метриках: отбор, перехват, позиционная игра. Но «Балтика» оборонялась количеством, тогда как в «Спартаке» крайним защитникам при контратаках соперника приходится играть один в один. И главная загадка заключается в том, как именно Саусь встроится в оборонительные порядки «Спартака», которые радикально отличаются от привычных для него.