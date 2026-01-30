«Динамо Мх» обыграло туркменский «Аркадаг» на сборах в Турции

Единственный мяч был забит под занавес игры — Гамид Агаларов реализовал пенальти на 87-й минуте. Итоговый счет — 1:0 в пользу команды Вадима Евсеева.
Следующий товарищеский матч «Динамо Мх» проведет против тульского «Арсенала» 2 февраля.
Махачкалинское «Динамо» обыграло туркменский «Аркадаг» в товарищеском матче на зимних тренировочных сборах в Турции.
