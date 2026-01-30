Ричмонд
Футбол
Хоккей
Футбол. Германия
22:30
Кельн
:
Вольфсбург
Все коэффициенты
П1
2.03
X
3.91
П2
3.55
Футбол. Италия
22:45
Лацио
:
Дженоа
Все коэффициенты
П1
2.22
X
2.96
П2
4.14
Футбол. Франция
22:45
Ланс
:
Гавр
Все коэффициенты
П1
1.42
X
5.32
П2
7.50
Футбол. Испания
23:00
Эспаньол
:
Алавес
Все коэффициенты
П1
1.98
X
3.20
П2
4.60
Футбол. Лига Европы
завершен
Штутгарт
3
:
Янг Бойз
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Штурм
1
:
Бранн
0
П1
X
П2

«Динамо Мх» обыграло туркменский «Аркадаг» на сборах в Турции

Махачкалинское «Динамо» обыграло туркменский «Аркадаг» в товарищеском матче на зимних тренировочных сборах в Турции.

Источник: РИА "Новости"

Единственный мяч был забит под занавес игры — Гамид Агаларов реализовал пенальти на 87-й минуте. Итоговый счет — 1:0 в пользу команды Вадима Евсеева.

Следующий товарищеский матч «Динамо Мх» проведет против тульского «Арсенала» 2 февраля.