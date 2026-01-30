Ричмонд
ЦСКА объявил о переходе Алеррандро в аренду в «Интернасьонал»

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Бразильский футболист московского ЦСКА Алеррандро перешел в «Интернасьонал» на правах аренды, сообщается в Telegram-канале «красно-синих».

Источник: Спорт РИА Новости

Арендное соглашение рассчитано до конца 2026 года. В контракте предусмотрена опция выкупа, а также обязательный выкуп прав на игрока при исполнении им определенных условий.

Алеррандро перешел в ЦСКА в феврале 2025 года из «Ред Булл Брагантино» в статусе лучшего бомбардира чемпионата Бразилии. В 2024 году он выступал на правах аренды за «Виторию» из Салвадора и забил 15 мячей в 34 матчах бразильской Серии A, разделив статус лучшего бомбардира лиги с бывшим футболистом петербургского «Зенита» Юри Алберто.

После перехода в московский клуб Алеррандро сыграл 28 матчей и забил два мяча. В составе ЦСКА форвард стал обладателем Кубка и Суперкубка России.