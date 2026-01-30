ЦСКА объявил о переходе Алеррандро в аренду в «Интернасьонал»

Алеррандро перешел в ЦСКА в феврале 2025 года из «Ред Булл Брагантино» в статусе лучшего бомбардира чемпионата Бразилии. В 2024 году он выступал на правах аренды за «Виторию» из Салвадора и забил 15 мячей в 34 матчах бразильской Серии A, разделив статус лучшего бомбардира лиги с бывшим футболистом петербургского «Зенита» Юри Алберто.