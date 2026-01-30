Защитник ЦСКА Рядно и еще два футболиста пройдут просмотр в «Балтике»

Смотрины в команде Андрея Талалаева пройдут защитник московского ЦСКА Михаил Рядно, полузащитник греческого «Пансерраикоса» Виктор Румянцев и полузащитник петербургского «Динамо» Георгий Макаров.
На втором сборе в Турции «Балтика» проведет товарищеские матчи против «Челябинска» (5 февраля), казахского «Орбадасы» (5 февраля), воронежского «Факела» (12 февраля) и узбекского «Навбахора» (12 февраля).
После осенней части сезона калининградцы занимают 5-е место в таблице российской Премьер-лиги, набрав 35 очков в 18 матчах.