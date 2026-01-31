Пименов: «Локомотиву» надо малой кровью покупать Пруцева у «Спартака»

Бывший нападающий сборной России и «Локомотива» Руслан Пименов выразил мнение, что «железнодорожникам» надо выкупать полузащитника Данила Пруцева у «Спартака».
«Надо ли “Локомотиву” выкупать Пруцева у “Спартака”? Смотря за какую сумму. Он здорово вписался в состав “Локомотива”. С Галактионовым, я знаю, у них хорошее взаимопонимание, а в “Спартаке” Пруцев пока что проигрывает конкуренцию. Прежде всего, иностранцам. Наверное, надо договариваться о его переходе, но взять малой кровью», — сказал Пименов Metaratings.ru.
Пруцев был арендован «Локомотивом» в летнее трансферное окно. Всего 25-летний полузащитник провёл 21 матч в текущем сезоне, забил один мяч и отдал три голевые передачи.
Контракт хавбека с «красно-белыми» действителен до 30 июня 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 5 млн евро.