Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Франция
2-й тайм
Монако
3
:
Ренн
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
2-й тайм
Ливерпуль
3
:
Ньюкасл Юнайтед
1
Все коэффициенты
П1
1.02
X
18.00
П2
100.00
Футбол. Испания
2-й тайм
Эльче
1
:
Барселона
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кальяри
4
:
Верона
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лорьян
2
:
Нант
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Челси
3
:
Вест Хэм
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Гамбург
2
:
Бавария
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Леванте
0
:
Атлетико
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Наполи
2
:
Фиорентина
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Париж
2
:
Марсель
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Осасуна
2
:
Вильярреал
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
1
:
Эвертон
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Лидс
0
:
Арсенал
4
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вулверхэмптон
0
:
Борнмут
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Аугсбург
2
:
Санкт-Паули
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Айнтрахт Ф
1
:
Байер
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хоффенхайм
3
:
Унион Б
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
РБ Лейпциг
1
:
Майнц
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вердер
1
:
Боруссия М
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Пиза
1
:
Сассуоло
3
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Овьедо
1
:
Жирона
0
П1
X
П2

Пименов: «Локомотиву» надо малой кровью покупать Пруцева у «Спартака»

Бывший нападающий сборной России и «Локомотива» Руслан Пименов выразил мнение, что «железнодорожникам» надо выкупать полузащитника Данила Пруцева у «Спартака».

«Надо ли “Локомотиву” выкупать Пруцева у “Спартака”? Смотря за какую сумму. Он здорово вписался в состав “Локомотива”. С Галактионовым, я знаю, у них хорошее взаимопонимание, а в “Спартаке” Пруцев пока что проигрывает конкуренцию. Прежде всего, иностранцам. Наверное, надо договариваться о его переходе, но взять малой кровью», — сказал Пименов Metaratings.ru.

Пруцев был арендован «Локомотивом» в летнее трансферное окно. Всего 25-летний полузащитник провёл 21 матч в текущем сезоне, забил один мяч и отдал три голевые передачи.

Контракт хавбека с «красно-белыми» действителен до 30 июня 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 5 млн евро.