Пименов: «Локомотиву» надо малой кровью покупать Пруцева у «Спартака»

«Надо ли “Локомотиву” выкупать Пруцева у “Спартака”? Смотря за какую сумму. Он здорово вписался в состав “Локомотива”. С Галактионовым, я знаю, у них хорошее взаимопонимание, а в “Спартаке” Пруцев пока что проигрывает конкуренцию. Прежде всего, иностранцам. Наверное, надо договариваться о его переходе, но взять малой кровью», — сказал Пименов Metaratings.ru.