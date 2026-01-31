Новичок «Оренбурга» Пуэбла: принял предложение очень быстро, хочу расти

Аргентинский полузащитник «Оренбурга» Дамиан Пуэбла высказался о дебюте в составе уральцев и заявил, что решение о переходе в клуб далось ему очень легко.
В субботу, 31 января, Пуэбла забил за «Оренбург» в товарищеском матче с боснийским клубом «Борац» (2:2).
«Мне очень приятно находится в “Оренбурге”, это команда хороших людей. Все помогают друг другу. Жалко, что не получилось выиграть. Мы проделали хорошую работу. Будем сражаться в каждой игре.
Мой переход в «Оренбург»? Я всегда хочу расти. Когда это предложение появилось, принял его быстро. Смотрю только вперёд и стараюсь развиваться — поэтому я в «Оренбурге», — сказал Пуэбла Metaratings.ru.
23-летний хавбек присоединился к «Оренбургу» в январе 2026 года. Пуэбла — воспитанник аргентинского «Расинга», также он выступал за молодёжную команду «Бока Хуниорс», а с января 2023 года играл за «Институто».
После 18 туров «Оренбург» с 12 очками занимает 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги (РПЛ).