Футбол. Франция
2-й тайм
Монако
3
:
Ренн
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
2-й тайм
Ливерпуль
3
:
Ньюкасл Юнайтед
1
Все коэффициенты
П1
1.02
X
18.00
П2
100.00
Футбол. Испания
2-й тайм
Эльче
1
:
Барселона
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кальяри
4
:
Верона
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лорьян
2
:
Нант
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Челси
3
:
Вест Хэм
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Гамбург
2
:
Бавария
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Леванте
0
:
Атлетико
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Наполи
2
:
Фиорентина
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Париж
2
:
Марсель
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Осасуна
2
:
Вильярреал
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
1
:
Эвертон
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Лидс
0
:
Арсенал
4
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вулверхэмптон
0
:
Борнмут
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Аугсбург
2
:
Санкт-Паули
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Айнтрахт Ф
1
:
Байер
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хоффенхайм
3
:
Унион Б
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
РБ Лейпциг
1
:
Майнц
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вердер
1
:
Боруссия М
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Пиза
1
:
Сассуоло
3
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Овьедо
1
:
Жирона
0
П1
X
П2

Новичок «Оренбурга» Пуэбла: принял предложение очень быстро, хочу расти

Аргентинский полузащитник «Оренбурга» Дамиан Пуэбла высказался о дебюте в составе уральцев и заявил, что решение о переходе в клуб далось ему очень легко.

Источник: Metaratings.ru

Аргентинский полузащитник «Оренбурга» Дамиан Пуэбла высказался о дебюте в составе уральцев и заявил, что решение о переходе в клуб далось ему очень легко.

В субботу, 31 января, Пуэбла забил за «Оренбург» в товарищеском матче с боснийским клубом «Борац» (2:2).

«Мне очень приятно находится в “Оренбурге”, это команда хороших людей. Все помогают друг другу. Жалко, что не получилось выиграть. Мы проделали хорошую работу. Будем сражаться в каждой игре.

Мой переход в «Оренбург»? Я всегда хочу расти. Когда это предложение появилось, принял его быстро. Смотрю только вперёд и стараюсь развиваться — поэтому я в «Оренбурге», — сказал Пуэбла Metaratings.ru.

23-летний хавбек присоединился к «Оренбургу» в январе 2026 года. Пуэбла — воспитанник аргентинского «Расинга», также он выступал за молодёжную команду «Бока Хуниорс», а с января 2023 года играл за «Институто».

После 18 туров «Оренбург» с 12 очками занимает 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги (РПЛ).