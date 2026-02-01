Игорь Акинфеев рассказал, что не считает Баринова новичком ЦСКА

В эфире YouTube-канала клуба Российской Премьер-Лиги (РПЛ) ЦСКА капитан «армейцев», голкипер Игорь Акинфеев высказался о новобранце «красно-синих», полузащитнике сборной России по футболу Дмитрии Баринове.
«Дима — не новичок, тем более для русскоязычных ребят, которые играют с ним в сборной. Я давно его знаю по игре за “Локомотив” и в жизни пересекались тоже, нормально совершенно с ним общались», — рассказал 39-летний Акинфеев.
13 января пресс-служба ЦСКА сообщила о подписании контракта до конца июня 2029 года с 29-летним опорным хавбеком Бариновым, являвшимся капитаном «Локомотива» и ставшим в составе «железнодорожников» чемпионом России по итогам сезона-2017/2018.
В сезоне-2025/2026 хавбек успел провести 17 матчей РПЛ (три забитых мяча и шесть отданных результативных передач) и семь игр FONBET Кубка России (1+0). Портал Transfermarkt оценивает стоимость Баринова в девять миллионов евро.
17 января полузащитник ЦСКА и «наших парней» Иван Обляков заявил в беседе с «Матч ТВ», что адаптация Баринова в новом коллективе не должна занять много времени.