РФС предъявил к обанкротившимся «Химкам» еще одно требование

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Российский футбольный союз (РФС) в деле о банкротстве футбольного клуба «Химки» предъявил к нему еще одно требование — на сумму 5,7 миллиона рублей, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
В них уточняется, что требование основано на постановлениях РФС о наложении штрафов и прочих финансовых санкций. Заявление принято судом к рассмотрению.
Ранее конкурсный управляющий ФК «Химки» Роман Назаров сообщил, что РФС предъявил к клубу требование на сумму более 22 миллионов рублей. Та задолженность образовалась по договору целевого финансирования от 31 декабря 2021 года.
Арбитражный суд Московской области 9 сентября по заявлению подмосковной межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы (ФНС) России № 13 признал АНО «Футбольный клуб “Химки” банкротом и открыл в его отношении конкурсное производство. Суд тогда включил в реестр требований кредиторов клуба требования ФНС в общем размере свыше 448 миллионов рублей.
Суд в октябре включил в реестр требований кредиторов «Химок» требования работников и игроков клуба в общем размере около 696 миллионов рублей. Согласно сообщению на Федресурсе, самые большие обязательства у «Химок» остались перед футболистами Георгием Джикией (около 58 миллионов рублей), Антоном Заболотным (свыше 48 миллионов), Никитой Кокаревым (более 27 миллионов), Кириллом Панченко (более 22 миллионов), Александром Филиным (около 22 миллионов рублей).
Кредиторами к клубу предъявлен еще ряд многомиллионных требований, многие из них пока не рассмотрены.
Ранее «Химки» не получили лицензию для выступления в Российской премьер-лиге (РПЛ) — высшей футбольной лиге страны — из-за несоблюдения финансовых критериев лицензирования.