Вера о долгах «Химок»: «Не заплатили ни рубля!»

Полузащитник «Локомотива» Лукас Вера в интервью «СЭ» ответил на вопрос о ситуации с долгами «Химок».
— «Химки» с тобой рассчитались? Выплатили хоть что-то из долгов?
— Ни рубля! Причем не заплатили не только мне. Как только пришел туда, сразу начались задержки по зарплате. Но мы продолжали играть, у нас был такой коллектив… А нас просто кормили обещаниями весь сезон. В какой-то момент мы уже играли не за деньги, а за свое имя. За репутацию. За сохранение клуба в РПЛ.
Поначалу меня все это шокировало. В Аргентине, например, подобного не бывает — платят меньше, но в срок. А здесь мне даже ребята в команде говорили: ты просто пришел в неудачный период — такое в России не редкость, просто здесь этого давно не было.
В сезоне-2024/25 «Химки» заняли 12-е место в турнирной таблице РПЛ, но не смогли получить лицензию на выступление в чемпионате России в сезоне-2025/26 из-за финансовых проблем. Место команды в турнире занял «Пари НН».