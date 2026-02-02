Ричмонд
Суд пока не дал хода иску структуры «Ростеха» к «Крыльям Советов»

Суд пока не дал хода иску «Ростеха» к «Крыльям Советов» на 146 млн рублей.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы оставил без движения иск компании «РТ-Капитал», дочерней структуры корпорации «Ростех», требующей взыскать около 146 миллионов рублей с самарского футбольного клуба «Крылья Советов», говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Иск поступил в суд 19 января. Основания исковых требований пока не сообщаются. Иск оставлен без движения до 2 марта, поскольку истец не представил доказательства соблюдения досудебного порядка урегулирования спора.

Арбитражный суд Москвы в июле прошлого года по первому иску ООО «РТ-Капитал» взыскал с АО «Профессиональный футбольный клуб “Крылья Советов” более 923 миллионов рублей. Девятый арбитражный апелляционный суд в октябре отклонил жалобу клуба на это решение, и оно вступило в законную силу.

Долг возник по двум кредитным договорам 2011 года, по которым подконтрольный «Ростеху» Новикомбанк перечислил самарскому клубу 671 миллион и более 308 миллионов рублей. В 2016 году банк уступил права требования по кредитам истцу — «РТ-Капитал».

Telegram-канал клуба 30 декабря сообщил, что «Крылья Советов» погасили часть долга перед «РТ-Капиталом» в размере 535 миллионов рублей.