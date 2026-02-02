Махачкалинское «Динамо» разгромило тульский «Арсенал» на сборах в Турции

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Футболисты махачкалинского «Динамо» нанесли крупное поражение тульскому «Арсеналу» в товарищеском матче на зимних тренировочных сборах в Турции.
Встреча прошла в городе Белек и завершилась со счетом 4:0 в пользу «Динамо». Дубль оформил Ражаб Магомедов (48-я и 58-я минуты), по мячу забили Гамид Агаларов (52) и Сердер Сердеров (55).
Махачкалинское «Динамо» ушло на зимний перерыв, занимая 13-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). «Арсенал» занимает десятую строчку в Первой лиге.