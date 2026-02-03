«Зенит» победил «Динамо» в первом матче Зимнего кубка РПЛ

АБУ-ДАБИ, 3 февраля. /ТАСС/. Футболисты петербургского «Зенита» обыграли московское «Динамо» со счетом 2:1 в стартовом матче Winline — Зимнего кубка Российской премьер-лиги (РПЛ). Турнир проходит в Абу-Даби.
Голы в составе победителей забили Александр Ерохин (33-я минута) и Нино (76). У проигравших отличился Бителло (59).
Турнир проходит по круговой системе. Позднее во вторник пройдет матч между московским ЦСКА и «Краснодаром». 6 февраля «Динамо» сыграет против ЦСКА, «Зенит» в тот же день встретится с «Краснодаром».
Зимний кубок РПЛ проводится с 2023 года. В прошлом году победителем соревнования стали футболисты «Зенита».