«Крылья Советов» обыграли «Торпедо» в товарищеском матче в Турции

«Крылья Советов» победили «Торпедо» на сборах в Турции.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» обыграл московское «Торпедо» в товарищеском матче в Турции, где проходят зимние сборы команды.

Команды сыграли два тайма по 45 минут и еще один 30-минутный. Встреча завершилась со счетом 2:1. У «Крыльев» мячи забили Амар Рахманович (79-я минута) и Владимир Игнатенко (102). В составе «Торпедо» отличился Мамаду Камара (85).

«Крылья Советов» ушли на зимний перерыв, занимая 12-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). «Торпедо» располагается на 15-й строчке в Первой лиге.