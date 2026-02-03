«Крылья Советов» обыграли «Торпедо» в товарищеском матче в Турции

Команды сыграли два тайма по 45 минут и еще один 30-минутный. Встреча завершилась со счетом 2:1. У «Крыльев» мячи забили Амар Рахманович (79-я минута) и Владимир Игнатенко (102). В составе «Торпедо» отличился Мамаду Камара (85).