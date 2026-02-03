28 футбольных клубов из одной страны обратились в УЕФА по поводу России — полностью исключить, прекратить выплаты

6 из 28 клубов, подписавших петицию, выступают в высшей эстонской лиге: «Левадия», «Нымме Юнайтед», «Пайде», «Пярну Вапрус», «Таммека» и «Харью».
Напомним, что российские клубы в 2022 году были отстранены от участия в турнирах УЕФА из-за военного конфликта на Украине.
В августе 2025 года сообщалось, что УЕФА с 2022 года перечислил Российскому футбольному союзу (РФС) более 10,9 млн евро в качестве солидарных выплат. В декабре 2025 года появилась информация, что РФС получит от УЕФА в рамках солидарных выплат для клубов, которые не выступают в еврокубках, еще 3,83 млн евро.
После отстранения Россия опустилась в рейтинге УЕФА на 30-е место. Эстония занимает 43-ю позицию.