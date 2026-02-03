Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
завершен
Болонья
0
:
Милан
3
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Страсбур
1
:
ПСЖ
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
1
:
Реал Сосьедад
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Удинезе
1
:
Рома
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
4
:
Севилья
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Сандерленд
3
:
Бернли
0
П1
X
П2

28 футбольных клубов из одной страны обратились в УЕФА по поводу России — полностью исключить, прекратить выплаты

28 эстонских футбольных клубов направили письмо генеральному секретарю УЕФА Теодору Теодоридису с призывом прекратить солидарные выплаты российским клубам и полностью исключить их из структуры УЕФА. Об этом сообщают эстонские СМИ.

Источник: Getty Images

6 из 28 клубов, подписавших петицию, выступают в высшей эстонской лиге: «Левадия», «Нымме Юнайтед», «Пайде», «Пярну Вапрус», «Таммека» и «Харью».

Напомним, что российские клубы в 2022 году были отстранены от участия в турнирах УЕФА из-за военного конфликта на Украине.

В августе 2025 года сообщалось, что УЕФА с 2022 года перечислил Российскому футбольному союзу (РФС) более 10,9 млн евро в качестве солидарных выплат. В декабре 2025 года появилась информация, что РФС получит от УЕФА в рамках солидарных выплат для клубов, которые не выступают в еврокубках, еще 3,83 млн евро.

После отстранения Россия опустилась в рейтинге УЕФА на 30-е место. Эстония занимает 43-ю позицию.