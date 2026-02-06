Московское «Динамо» обыграло ЦСКА в матче Зимнего кубка РПЛ

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Футболисты «Динамо» в серии пенальти обыграли ЦСКА в московском дерби в рамках Зимнего кубка Российской премьер-лиги (РПЛ), который проходит в Абу-Даби.
Основное время встречи завершилось со счетом 1:1. В составе «Динамо» пенальти реализовал Максим Осипенко (59-я минута), у ЦСКА отличился Максим Воронов (71). В серии 11-метровых ударов сильнее оказались футболисты «Динамо» — 5:3.
В следующем матче «Динамо» сыграет с «Краснодаром» 10 февраля. ЦСКА в этот же день встретится с петербургским «Зенитом».
Зимний кубок РПЛ проходит с 3 по 10 февраля. Турнир проводится с 2023 года. Дважды победителем становился московский «Спартак», действующим обладателем трофея является петербургский «Зенит».