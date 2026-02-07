Глушаков: «Не жалею, что не уехал в “Лацио”. Они спросили, сколько я стою, и на этом вся история закончилась»

Ранее футболист рассказал, что в 2009 году железнодорожники отказались продавать его в римский клуб за 10 миллионов евро. На тот момент игроку было 22 года.
«Жалею ли я, что не уехал в “Лацио”, когда было предложение? Нет, не жалею, потому что конкретики не было. Они спросили, сколько я стою, и на этом вся история закончилась. Таких, как Глушаков, в Италии очень много. За мой трансфер запросили 15−20 миллионов, а я тогда только начинал играть в Премьер-лиге, был молодым талантом», — приводит слова Глушакова Metaratings.ru.
Глушаков, кроме «Локомотива» и «Спартака», выступал за «Ахмат», «Химки» и «Пари НН». За свою карьеру он провел в РПЛ 381 матч, забил 60 голов и сделал 24 результативные передачи. В 2017 года в составе красно-белых полузащитник стал чемпионом России и завоевал Суперкубок страны.