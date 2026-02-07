Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
15:30
Манчестер Юнайтед
:
Тоттенхэм Хотспур
Все коэффициенты
П1
1.63
X
4.60
П2
5.10
Футбол. Испания
16:00
Райо Вальекано
:
Овьедо
Все коэффициенты
П1
1.83
X
3.56
П2
4.90
Футбол. Германия
17:30
Фрайбург
:
Вердер
Все коэффициенты
П1
2.01
X
3.69
П2
3.73
Футбол. Германия
17:30
Хайденхайм
:
Гамбург
Все коэффициенты
П1
2.97
X
3.51
П2
2.42
Футбол. Германия
17:30
Майнц
:
Аугсбург
Все коэффициенты
П1
2.00
X
3.55
П2
3.65
Футбол. Германия
17:30
Санкт-Паули
:
Штутгарт
Все коэффициенты
П1
4.60
X
3.79
П2
1.81
Футбол. Германия
17:30
Вольфсбург
:
Боруссия Д
Все коэффициенты
П1
4.50
X
4.21
П2
1.74
Футбол. Англия
18:00
Арсенал
:
Сандерленд
Все коэффициенты
П1
1.29
X
5.87
П2
12.00
Футбол. Англия
18:00
Борнмут
:
Астон Вилла
Все коэффициенты
П1
2.72
X
3.64
П2
2.55
Футбол. Англия
18:00
Бернли
:
Вест Хэм
Все коэффициенты
П1
3.19
X
3.53
П2
2.28
Футбол. Англия
18:00
Фулхэм
:
Эвертон
Все коэффициенты
П1
2.17
X
3.32
П2
3.72
Футбол. Англия
18:00
Вулверхэмптон
:
Челси
Все коэффициенты
П1
5.00
X
4.21
П2
1.68
Футбол. Испания
18:15
Барселона
:
Мальорка
Все коэффициенты
П1
1.16
X
9.50
П2
16.00
Футбол. Франция
19:00
Ланс
:
Ренн
Все коэффициенты
П1
1.72
X
4.17
П2
4.64
Футбол. Италия
20:00
Дженоа
:
Наполи
Все коэффициенты
П1
4.60
X
3.16
П2
2.02
Футбол. Англия
20:30
Ньюкасл Юнайтед
:
Брентфорд
Все коэффициенты
П1
2.11
X
3.63
П2
3.50
Футбол. Германия
20:30
Боруссия М
:
Байер
Все коэффициенты
П1
3.65
X
3.75
П2
1.95
Футбол. Испания
20:30
Севилья
:
Жирона
Все коэффициенты
П1
2.14
X
3.41
П2
3.65
Футбол. Франция
21:00
Брест
:
Лорьян
Все коэффициенты
П1
2.35
X
3.21
П2
3.36
Футбол. Англия
завершен
Лидс
3
:
Ноттингем Форест
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Сельта
1
:
Осасуна
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Верона
0
:
Пиза
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Метц
0
:
Лилль
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Унион Б
1
:
Айнтрахт Ф
1
П1
X
П2

Глушаков: «Не жалею, что не уехал в “Лацио”. Они спросили, сколько я стою, и на этом вся история закончилась»

Бывший полузащитник «Локомотива» и «Спартака» Денис Глушаков заявил, что не жалеет о не состоявшемся переходе в «Лацио».

Источник: РИА "Новости"

Ранее футболист рассказал, что в 2009 году железнодорожники отказались продавать его в римский клуб за 10 миллионов евро. На тот момент игроку было 22 года.

«Жалею ли я, что не уехал в “Лацио”, когда было предложение? Нет, не жалею, потому что конкретики не было. Они спросили, сколько я стою, и на этом вся история закончилась. Таких, как Глушаков, в Италии очень много. За мой трансфер запросили 15−20 миллионов, а я тогда только начинал играть в Премьер-лиге, был молодым талантом», — приводит слова Глушакова Metaratings.ru.

Глушаков, кроме «Локомотива» и «Спартака», выступал за «Ахмат», «Химки» и «Пари НН». За свою карьеру он провел в РПЛ 381 матч, забил 60 голов и сделал 24 результативные передачи. В 2017 года в составе красно-белых полузащитник стал чемпионом России и завоевал Суперкубок страны.