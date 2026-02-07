Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
15:30
Манчестер Юнайтед
:
Тоттенхэм Хотспур
Все коэффициенты
П1
1.66
X
4.50
П2
5.00
Футбол. Испания
16:00
Райо Вальекано
:
Овьедо
Все коэффициенты
П1
1.81
X
3.60
П2
4.90
Футбол. Германия
17:30
Фрайбург
:
Вердер
Все коэффициенты
П1
2.05
X
3.66
П2
3.65
Футбол. Германия
17:30
Хайденхайм
:
Гамбург
Все коэффициенты
П1
2.96
X
3.49
П2
2.43
Футбол. Германия
17:30
Майнц
:
Аугсбург
Все коэффициенты
П1
2.00
X
3.55
П2
3.70
Футбол. Германия
17:30
Санкт-Паули
:
Штутгарт
Все коэффициенты
П1
4.77
X
3.81
П2
1.78
Футбол. Германия
17:30
Вольфсбург
:
Боруссия Д
Все коэффициенты
П1
4.57
X
4.26
П2
1.74
Футбол. Англия
18:00
Арсенал
:
Сандерленд
Все коэффициенты
П1
1.29
X
5.80
П2
11.50
Футбол. Англия
18:00
Борнмут
:
Астон Вилла
Все коэффициенты
П1
2.85
X
3.64
П2
2.52
Футбол. Англия
18:00
Бернли
:
Вест Хэм
Все коэффициенты
П1
3.14
X
3.55
П2
2.32
Футбол. Англия
18:00
Фулхэм
:
Эвертон
Все коэффициенты
П1
2.19
X
3.38
П2
3.55
Футбол. Англия
18:00
Вулверхэмптон
:
Челси
Все коэффициенты
П1
5.19
X
4.28
П2
1.67
Футбол. Испания
18:15
Барселона
:
Мальорка
Все коэффициенты
П1
1.15
X
9.50
П2
17.00
Футбол. Франция
19:00
Ланс
:
Ренн
Все коэффициенты
П1
1.62
X
4.42
П2
5.20
Футбол. Италия
20:00
Дженоа
:
Наполи
Все коэффициенты
П1
4.57
X
3.16
П2
2.00
Футбол. Англия
20:30
Ньюкасл Юнайтед
:
Брентфорд
Все коэффициенты
П1
2.09
X
3.66
П2
3.52
Футбол. Германия
20:30
Боруссия М
:
Байер
Все коэффициенты
П1
3.65
X
3.65
П2
2.00
Футбол. Испания
20:30
Севилья
:
Жирона
Все коэффициенты
П1
2.14
X
3.41
П2
3.65
Футбол. Франция
21:00
Брест
:
Лорьян
Все коэффициенты
П1
2.36
X
3.20
П2
3.34
Футбол. Италия
22:45
Фиорентина
:
Торино
Все коэффициенты
П1
1.69
X
3.95
П2
5.30
Футбол. Испания
23:00
Реал Сосьедад
:
Эльче
Все коэффициенты
П1
1.67
X
4.11
П2
5.23
Футбол. Франция
23:05
Нант
:
Лион
Все коэффициенты
П1
4.92
X
3.88
П2
1.74

«Торпедо» обыграло «Пари НН» в контрольном матче

Футболисты московского «Торпедо» нанесли поражение «Пари НН» в товарищеской игре.

Источник: ФК "Торпедо" Москва

Встреча, прошедшая в субботу в турецком Белеке, завершилась со счетом 4:2 в пользу команды Первой лиги.

В стартовом составе нижегородцев вышли Генералов, Александров, Крашевский, Пигас, Чистяков, Майга, Ермаков, Тичич, Калинский, Бальбоа, Урванцев. Во втором тайме появились Гуренко, Грулев, Бедошвили, Кошкин.

У «Торпедо» с первых минут сыграли Солдатенков, Роганович, Гоцук, Бородин, Савичев, Багиев, Орехов, Апеков, игрок на просмотре, Камара, Каштанов. После перерыва появились Корец, Степанов, Гоцук, Иваньков, Шевченко, Чурич, Колтаков, Юшин, Ищенко, Берковский, Цыпченко, Бородин.

В составе «Пари НН» голы забили Александров (3-я минута) и Грулев (83-я, с пенальти). У «Торпедо» отличились Каштанов (31-я), Апеков (36-я), Юшин (50-я) и Колтаков (85-я).