«Торпедо» обыграло «Пари НН» в контрольном матче

Встреча, прошедшая в субботу в турецком Белеке, завершилась со счетом 4:2 в пользу команды Первой лиги.
В стартовом составе нижегородцев вышли Генералов, Александров, Крашевский, Пигас, Чистяков, Майга, Ермаков, Тичич, Калинский, Бальбоа, Урванцев. Во втором тайме появились Гуренко, Грулев, Бедошвили, Кошкин.
У «Торпедо» с первых минут сыграли Солдатенков, Роганович, Гоцук, Бородин, Савичев, Багиев, Орехов, Апеков, игрок на просмотре, Камара, Каштанов. После перерыва появились Корец, Степанов, Гоцук, Иваньков, Шевченко, Чурич, Колтаков, Юшин, Ищенко, Берковский, Цыпченко, Бородин.
В составе «Пари НН» голы забили Александров (3-я минута) и Грулев (83-я, с пенальти). У «Торпедо» отличились Каштанов (31-я), Апеков (36-я), Юшин (50-я) и Колтаков (85-я).