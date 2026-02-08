Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
07.02
Севилья
:
Жирона
Все коэффициенты
П1
2.04
X
3.52
П2
3.82
Футбол. Испания
07.02
Райо Вальекано
:
Овьедо
Все коэффициенты
П1
1.78
X
3.45
П2
5.00
Футбол. Франция
завершен
Нант
0
:
Лион
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал Сосьедад
3
:
Эльче
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
2
:
Торино
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Брест
2
:
Лорьян
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ньюкасл Юнайтед
2
:
Брентфорд
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия М
1
:
Байер
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Дженоа
2
:
Наполи
3
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ланс
3
:
Ренн
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Барселона
3
:
Мальорка
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
3
:
Сандерленд
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
1
:
Астон Вилла
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Бернли
0
:
Вест Хэм
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
1
:
Эвертон
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вулверхэмптон
1
:
Челси
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Фрайбург
1
:
Вердер
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хайденхайм
0
:
Гамбург
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Майнц
2
:
Аугсбург
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Санкт-Паули
2
:
Штутгарт
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вольфсбург
1
:
Боруссия Д
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Юнайтед
2
:
Тоттенхэм Хотспур
0
П1
X
П2

«Ростов» готов отпустить Ваханию за хорошие деньги: «Почему бы не пойти на сделку?»

Генеральный директор «Ростова» Игорь Гончаров высказался о трансферной политике клуба, а также о возможном уходе защитника дончан Ильи Вахании.

Источник: РИА "Новости"

Ранее появилась информация, что Вахания интересен «Краснодару».

— Стоит ли ждать кого-то на вход в связи со снятием трансферного бана? Когда будут трансферы?

— Давайте не будем торопить события. Переговоры ведутся, спортивный блок работает в полном объеме. Это долгий процесс. Если будут новости — мы объявим.

— По поводу Вахании. У меня есть информация, что трансфер может все-таки состояться.

— Трансферных запросов в клуб не поступало.

— Клуб готов продать его за какую-то конкретную цену? Это вопрос денег?

— У нас в составе играют 20 с лишним футболистов. Если за какого-то из них дадут хорошие деньги, которые нас устроят, тогда почему бы не пойти на сделку? — заявил Гончаров в интервью РБ Спорт.

В нынешнем сезоне 25-летний Илья Вахания провел за «Ростов» 22 матча, забил 2 мяча и отдал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает россиянина в 3 миллиона евро.