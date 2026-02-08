«Ростов» готов отпустить Ваханию за хорошие деньги: «Почему бы не пойти на сделку?»

Ранее появилась информация, что Вахания интересен «Краснодару».
— Стоит ли ждать кого-то на вход в связи со снятием трансферного бана? Когда будут трансферы?
— Давайте не будем торопить события. Переговоры ведутся, спортивный блок работает в полном объеме. Это долгий процесс. Если будут новости — мы объявим.
— По поводу Вахании. У меня есть информация, что трансфер может все-таки состояться.
— Трансферных запросов в клуб не поступало.
— Клуб готов продать его за какую-то конкретную цену? Это вопрос денег?
— У нас в составе играют 20 с лишним футболистов. Если за какого-то из них дадут хорошие деньги, которые нас устроят, тогда почему бы не пойти на сделку? — заявил Гончаров в интервью РБ Спорт.
В нынешнем сезоне 25-летний Илья Вахания провел за «Ростов» 22 матча, забил 2 мяча и отдал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает россиянина в 3 миллиона евро.