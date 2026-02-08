«Рубин» обыграл узбекистанский «Навбахор» на сборах в Турции

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Казанский футбольный клуб «Рубин» обыграл узбекистанский «Навбахор» в товарищеском матче на тренировочном сборе в Турции.
Встреча прошла в формате двух таймов по 60 минут. Казанцы выиграли со счетом 2:0, мячи забили Энри Мукба (37-я минута) и Жак Сиве (101).
«Рубин» ушел на зимнюю паузу на седьмом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 23 очка. В первом туре после перерыва команда Франка Артиги 28 февраля сыграет в гостях с махачкалинским «Динамо».