Футбол. Италия
1-й тайм
Сассуоло
0
:
Интер
1
Все коэффициенты
П1
6.70
X
4.15
П2
1.53
Футбол. Англия
1-й тайм
Ливерпуль
0
:
Манчестер Сити
0
Все коэффициенты
П1
2.70
X
3.20
П2
2.85
Футбол. Германия
1-й тайм
Бавария
1
:
Хоффенхайм
1
Все коэффициенты
П1
1.08
X
10.50
П2
36.00
Футбол. Франция
перерыв
Анже
0
:
Тулуза
0
Все коэффициенты
П1
4.40
X
2.40
П2
2.76
Футбол. Франция
перерыв
Осер
0
:
Париж
0
Все коэффициенты
П1
3.33
X
2.45
П2
3.07
Футбол. Франция
перерыв
Гавр
1
:
Страсбур
1
Все коэффициенты
П1
2.15
X
2.80
П2
4.40
Футбол. Испания
2-й тайм
Атлетик
3
:
Леванте
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
20:30
Атлетико
:
Бетис
Все коэффициенты
П1
1.49
X
4.91
П2
6.40
Футбол. Испания
18:15
Севилья
:
Жирона
Все коэффициенты
П1
15.00
X
3.65
П2
3.74
Футбол. Италия
22:45
Ювентус
:
Лацио
Все коэффициенты
П1
1.41
X
4.65
П2
9.00
Футбол. Франция
22:45
ПСЖ
:
Марсель
Все коэффициенты
П1
1.50
X
5.14
П2
5.98
Футбол. Испания
23:00
Валенсия
:
Реал
Все коэффициенты
П1
5.60
X
4.63
П2
1.58
Футбол. Германия
завершен
Кельн
1
:
РБ Лейпциг
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лечче
2
:
Удинезе
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
0
:
Кристал Пэлас
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ницца
0
:
Монако
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Алавес
0
:
Хетафе
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Болонья
0
:
Парма
1
П1
X
П2

«Рубин» обыграл узбекистанский «Навбахор» на сборах в Турции

Казанский «Рубин» обыграл узбекистанский «Навбахор» в товарищеском матче.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Казанский футбольный клуб «Рубин» обыграл узбекистанский «Навбахор» в товарищеском матче на тренировочном сборе в Турции.

Встреча прошла в формате двух таймов по 60 минут. Казанцы выиграли со счетом 2:0, мячи забили Энри Мукба (37-я минута) и Жак Сиве (101).

«Рубин» ушел на зимнюю паузу на седьмом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 23 очка. В первом туре после перерыва команда Франка Артиги 28 февраля сыграет в гостях с махачкалинским «Динамо».