Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
22:30
Челси
:
Лидс
Все коэффициенты
П1
1.54
X
4.54
П2
6.00
Футбол. Англия
22:30
Эвертон
:
Борнмут
Все коэффициенты
П1
2.49
X
3.41
П2
2.94
Футбол. Англия
22:30
Тоттенхэм Хотспур
:
Ньюкасл Юнайтед
Все коэффициенты
П1
3.21
X
3.67
П2
2.24
Футбол. Англия
23:15
Вест Хэм
:
Манчестер Юнайтед
Все коэффициенты
П1
4.40
X
4.35
П2
1.75
Футбол. Италия
завершен
Рома
2
:
Кальяри
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
4
:
Эспаньол
1
П1
X
П2

Футболист Агапов перешел из ЦСКА в «Уфу» на правах аренды

Российский защитник Агапов перешел из ЦСКА в «Уфу» на правах аренды.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Российский защитник Илья Агапов перешел из московского ЦСКА в «Уфу» на правах аренды, сообщается в Telegram-аккаунте столичной команды.

25-летний защитник будет выступать за уфимский клуб до конца сезона-2025/26.

В декабре «Акрон» в своем Telegram-канале объявил о досрочном расторжении арендного соглашения с Агаповым. Всего он сыграл в составе клуба четыре матча.

Агапов является воспитанником казанского «Рубина», на протяжении карьеры он выступал в составе нижнекамского «Нефтехимика», столичный «Спартак-2», «Нижний Новгород» и ЦСКА.