Футболист Агапов перешел из ЦСКА в «Уфу» на правах аренды

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Российский защитник Илья Агапов перешел из московского ЦСКА в «Уфу» на правах аренды, сообщается в Telegram-аккаунте столичной команды.
25-летний защитник будет выступать за уфимский клуб до конца сезона-2025/26.
В декабре «Акрон» в своем Telegram-канале объявил о досрочном расторжении арендного соглашения с Агаповым. Всего он сыграл в составе клуба четыре матча.
Агапов является воспитанником казанского «Рубина», на протяжении карьеры он выступал в составе нижнекамского «Нефтехимика», столичный «Спартак-2», «Нижний Новгород» и ЦСКА.