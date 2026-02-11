«Батракову пока нельзя давать объем работы зрелого и атлетичного футболиста»

На зимний перерыв «Локомотив» ушел в тройке, отставая от лидирующего «Краснодара» всего на три очка. За время паузы и сборов команду покинул Дмитрий Баринов. Его переход в ЦСКА — одна из главных тем зимы в российском футболе. Почему новым капитаном стал Антон Митрюшкин? Чего ждать от Лукаса Веры? Как трансформируется игра команды весной? На эти вопросы в интервью «Известиям» и «Спорт-Экспрессу» ответил главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов.
«Лукас — не замена Баринову, а усиление внутренней конкуренции»
— Уход Дмитрия Баринова в ЦСКА — один из самых обсуждаемых зимних трансферов в РПЛ. Как изменится схема «Локомотива»?
— Есть несколько тактических вариантов. Команда стала более гибкой. Дело не в схеме, а в роли игроков и их функциях на поле. В зависимости от ситуации можем играть с четырьмя футболистами в средней линии и использовать 4−4−2. Или 4−2−3−1, 4−3−3. Или сыграть в три центральных защитника. Возможен и глубокий отбор, и низкий блок обороны. Всё зависит от характера матча, но мы гнем свою стилистическую линию.
По оценкам аналитической компании, мы — лучшая команда в РПЛ по многоэлементным атакам. Речь — о сложных голах, взаимодействиях, передачах на третьего. В то же время мы — одна из самых контратакующих команд. У нас есть козыри, стараемся развивать свою стилистику. Понимаем, в чем надо прибавлять.
— Баринова многие считали проводником идей тренера на поле. Как быть в ситуации, когда капитаном стал вратарь Митрюшкин?
— У нас в каждой линии собраны опытные ребята — с четким пониманием, что делать в той или иной ситуации. Подсказ может идти через любого.
— Лукас Вера видится прямой заменой Баринову на левом полуфланге: он здорово подключается из глубины, атакует вторым эшелоном. Но не ориентирован на оборону, как Дмитрий. Как это компенсировать?
— Веру мы хотели приобрести, когда он еще выступал за «Оренбург», тогда и Дима был в команде. Лукас — не замена Баринову, а усиление внутренней конкуренции. Он качественный игрок и доказывал это в разных командах. Умеет управлять игрой, развивает голевые атаки, отдает передачи. Важно довести его игровое состояние до оптимального.
Что касается перераспределения оборонительных ролей, то есть Карпукас, Пруцев, Тимофеев, которые могут выполнять соответствующую работу. В организации атаки роль Веры будет другой. Все знают его сильные стороны — игра на мяче, разгон атаки, подключение вторым темпом. Поэтому здесь вопрос выбора конкретных исполнителей.
— Есть ощущение, что без Баринова центр полузащиты станет легковесным. Что с этим делать?
— Покупать новых футболистов — высоких, атлетичных, крепких. А если серьезно, у команды есть подбор игроков, в рамках которого необходимо определить роли. Нам, как и любой команде, хочется усиления, скачка в конкуренции. Если спортивный отдел увидит футболиста, который подходит по соотношению «цена — качество», рассмотрим его [подписание].
Что касается антропометрии, команда в состоянии компенсировать это другими качествами. Она может быть более дерзкой, быстрой, скоростной, подвижной. Сезон и матчи покажут, как мы изменим игру.
«Cвязка Глушенков — Батраков потенциально могла бы стать сильнейшей в РПЛ»
— Алексея Батракова нередко сравнивают с Витиньей из «ПСЖ», однако у бразильца есть важное качество — он спускается к центральным защитникам, забирает у них мяч и двигает его сам. Этого не хватает Батракову?
— Чем больше будет игровой кругозор и набор разных вариантов у игрока, тем лучше. К примеру, в одном из интервью Матвей Сафонов подметил, что это интеллект и исполнительское мастерство игроков, а не заготовленные взаимодействия. Игрок может сам опуститься по позиции, образовать численное преимущество — зону заполнит другой.
Кругозор и класс футболистов позволяет видоизменять структуру игры. Мы подсказываем Алексею, проговариваем определенные вещи. Например, в товарищеском матче с «Ноа» он сделал много передач именно в ту зону, где мы создавали численное преимущество. Пробуем разные вещи. Чем больше кругозор игрока, тем лучше для команды.
— Мы носим Батракова на руках эти два сезона…
— Не надо!
— На ваш взгляд, в каких компонентах Алексей еще не достиг нужного уровня? В чем прибавлять?
— Во всём. Говорить о сильных и слабых сторонах игрока не совсем корректно. Во-первых, Алексей еще формируется. Пока ему нельзя давать объем работы зрелого и атлетичного футболиста, всё дозируется.
Знаете, люди же не видят «внутрянки». Думают, что его выдернули из школы. Но это не так. Сперва его привлекали к тренировочному процессу, далее он прошел с основой сборы. Затем работал с нами, но играл за молодежку. Как только Алексей начал крепнуть, мы дали игровые минуты. А выбор наисложнейший! В середине поля были Карпукас, Глушенков, Миранчук, Баринов, Митай. Но мы видели задатки у Батракова — уже пора было его выпускать.
Сезон-2023/24 Алексей заканчивал в четверке с Бариновым, Глушенковым и Миранчуком. По ряду причин игроки нас покинули, после этого Батраков стал полноправным игроком основного состава. И мы говорим, что он один из лидеров команды, который делает разницу.
— На мой взгляд, повлиял и уход Глушенкова. Без этого трансфера Батраков мог бы так не раскрыться.
— Абсолютно с этим не согласен. Игровым ребятам всегда найдется место на поле. Уверен, связка Глушенков — Батраков потенциально могла бы стать сильнейшей в РПЛ.
— Сейчас Алексей — лучший бомбардир и лидер по созданию моментов во всём чемпионате. Вам не кажется, что «Локомотив» слишком зависим от одного человека?
— В каждой команде есть лидеры, которые делают разницу. И когда говорят: «А если бы не он»… А если в другом клубе не окажется двух ключевых игроков? То что? Результат всегда определяет команда, поэтому и Алексей раскрывается.
Безусловно, у него высокий уровень таланта и мастерства для его возраста, но и это надо совершенствовать, не останавливаться на достигнутом.
— Всё больше разговоров о трансфере Батракова в Европу. Вы обсуждали эту тему с Алексеем?
— Мы должны наслаждаться его игрой, а не торопить эти события. Нужно не подначивать, а радоваться, что есть такие яркие ребята, которые украшают РПЛ. В России много талантливых наших пацанов. Они способны прогрессировать при правильной работе.
«Нельзя играть только молодыми пацанами, всегда нужны опытные ребята»
— Хотелось бы поговорить о расположении игроков на примере того, как «Локомотив» заканчивал 2025 год. Где в этой схеме место Сергею Пиняеву?
— Сергей был травмирован, сейчас он восстановился. У нас появилась дополнительная опция с перестройкой схемы на 4−2−3−1 и 4−3−3. Пиняев также может спокойно играть на месте Руденко, как и Бакаев. Может быть и справа, и слева. Были матчи, когда мы переводили Руденко на левый фланг.
— Может ли Пиняев играть на позиции десятки?
— Был опыт в июле 2024-го, когда мы встречались с «Акроном» — тогда Сергей вышел вторым нападающим в паре с Воробьевым. Неплохо себя чувствовал, действовал достаточно уверенно, открывался на пространстве. Ему комфортно играть на любой позиции в линии нападения, кроме ярко выраженного единственного нападающего. То есть возможны пары Пиняев — Воробьев, Пиняев — Комличенко.
— Где в этой схеме место Бакаеву?
— Там же, где и Руденко. Но не надо забывать, что в команде есть конкуренция, абонементов в состав ни у кого нет. Бакаев начинал сезон, выходя на замены, но делал результативные действия и вернул себя в старт. После его удаления в матче с махачкалинским «Динамо» мы перестроились на другую модель игры. Зелимхан — амбициозный футболист, хочет играть с первых минут, старается добиться этого. Место в составе никому не гарантировано. Результативные действия, дисциплина в обороне, общекомандная работа — вот путь в состав.
— Вас часто критиковали за то, что у «Локомотива» нет четко сформированной пары центральных защитников, постоянная ротация.
— Вы ориентируетесь на данные прошлого сезона. В тренировках мы оцениваем футбольные качества, кто сильнее, кто допускает меньше ошибок. Да, можно довериться определенной паре полностью и смотреть, что произойдет, но тогда в команде будет отсутствовать конкуренция. Футболисты окажутся без внутреннего запала, понимая, что на них не рассчитывают. Сейчас мы стабилизировали пару Ньямси — Монтес по разным причинам. Была травма у Морозова, затем Погостнов допустил ряд ошибок — его место занял Ньямси. И вместе с Монтесом они смотрятся хорошо. Пара центральных защитников у нас стабильна.
— Фассон изначально рассматривался как центральный защитник, но теперь мы чаще видим его на левом фланге. Почему?
— Главное его преимущество — левая нога. Когда правша играет слева, то команда ограничена с точки зрения первого паса и выхода из обороны. Может, у Лукаса нет выдающихся скоростных качеств для поддержания высокого фланга. Но у него хорошие подачи. Как только Фассон начал там играть, сразу же помог команде забивать. Он здорово влился, у него хорошее чтение игры. Хотя Лукас и не номинальный левый защитник, но он повышает там конкуренцию, а Рамирес появился у нас позже.
— Рамирес приобретался для ротации или стартового состава?
— Это опытный футболист, который адаптирован к РПЛ. С уходом игроков у нас образовался дефицит на фланге, и была предложена кандидатура Рамиреса. Бесплатный трансфер, российский паспорт. Он добавил класса и уровня команде. Нельзя играть только молодыми пацанами, всегда нужны опытные ребята. И благодаря этой конкуренции прибавил Фассон.
«Пресс-служба держит меня в тонусе, чтобы я не расслаблялся»
— Долгое время основным голкипером «Локомотива» был Лантратов, но после матча с «Крыльями Советов» (1:5) он потерял место в старте. Пропало доверие к вратарю?
— Так говорить неправильно. У каждого футболиста бывают моменты, когда он — первый выбор. В то же время конкурент трудится и ждет шанса. У Ильи и у команды был неудачный отрезок. Приняли решение, что Митрюшкин займет место в воротах — в матче с «Краснодаром» в декабре 2024 года. Он отыграл его прилично. И Илья, и Антон находятся в равной конкуренции. Сегодня качество игры Митрюшкина соответствует всем требованиям команды.
— Как вы отреагировали на выбор Митрюшкина стать капитаном команды?
— Мы с тренерским штабом ознакомились с результатами голосования. Капитан и вице-капитаны победили с преимуществом, это выбор самих ребят. Внутри тренерского штаба мы одобрили этот выбор. Капитан — это не просто ношение повязки, а внутренняя ответственность за клуб и перед коллективом. В команде бывает всё хорошо, но иногда случаются и спады. Очень важно направлять ребят, объединять их. У нас есть тренерский совет, куда входят опытные футболисты, которые давно находятся в «Локомотиве». Подобный симбиоз и позволяет управлять процессами.
— Кто из игроков входит в тренерский совет?
— А зачем раскрывать? Это внутреннее дело коллектива. Несколько человек в совете поменялось, кто-то добавился. Мне кажется, что это командная история, которая не должна быть известна всем. Наверное, болельщикам это интересно, но есть внутрянка, о которой знает только клуб.
— Долгое время «Локомотив» неудачно выступал в первых матчах после перерывов на сборные. Удалось ли это решить?
— Это ваше убеждение. Были встречи, где мы достигали результата, были и неудачные игры. Но есть ряд объективных факторов. В перерыв на сборные уезжают 14−15 человек, а остаются тренироваться шесть. Собирается команда полностью только за сутки-двое до матча. Футболисты находятся в других часовых поясах, к ним иные требования. Когда они только приезжают, мы сталкиваемся с небольшим дисбалансом. Рассчитывали на индивидуальное мастерство и организацию игры, однако не всегда этого хватало для результата. После последних пауз на сборные мы сыграли хорошо: определенные факторы остались, но мы добавили нюансы.
— «Локомотив» — лидер по голам с игры, однако со стандартов команда забила только семь мячей. Это тот компонент, которого не хватает?
— Не согласен, семь голов — это хороший результат. Мы и пропускаем мало со стандартов, тьфу-тьфу (стучит по столу)! Команда организована при стандартных положениях. Были матчи, где мы использовали наигранные варианты, которые проходили. Это заслуга тренеров и футболистов.
— Андрей Талалаев хочет знать бонусную часть контрактов игроков, чтобы использовать ее как мотивацию. Вам близка эта позиция?
— Некорректно обсуждать действия в другом клубе и их принципы работы. Я, со своей стороны, сразу сказал руководству, что на мне спортивная составляющая и что я не вникаю в контрактные обязательства футболистов и их бонусную часть, в подъемные и агентские. И не собираюсь этого делать. Когда были необходимы повышения личных условий, мы вместе со спортивным директором это обсуждали, приходили к общему мнению. Есть четкие правила, штрафные санкции также прописаны, они едины для всех. У совсем молодых футболистов немного другой подход, есть исключения. У ребят действующие контракты, они знают всё — и премии, и санкции.
— Мне рассказывали, что есть штрафы за выход в тапочках на ужин.
— На ужине мы показываем свое уважение к персоналу и коллективу. Мы не можем прийти в ресторан в шлепках на босую ногу. Игрок «Локомотива» — это лицо клуба. Для окружения, для самих себя мы должны держать марку. Это мы говорим об общекомандном ужине, например, в ресторане на сборах. На базе — иначе, если нет общекомандного сбора.
— Как вы относитесь к критике?
— Как мне сказал один опытный тренер, всё это — комариные укусы. Стараюсь не вникать в то, что пишут, но пресс-служба держит меня в тонусе, чтобы я не расслаблялся.
Артем Бухаев