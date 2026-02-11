«Батракову пока нельзя давать объем работы зрелого и атлетичного футболиста»

— Некорректно обсуждать действия в другом клубе и их принципы работы. Я, со своей стороны, сразу сказал руководству, что на мне спортивная составляющая и что я не вникаю в контрактные обязательства футболистов и их бонусную часть, в подъемные и агентские. И не собираюсь этого делать. Когда были необходимы повышения личных условий, мы вместе со спортивным директором это обсуждали, приходили к общему мнению. Есть четкие правила, штрафные санкции также прописаны, они едины для всех. У совсем молодых футболистов немного другой подход, есть исключения. У ребят действующие контракты, они знают всё — и премии, и санкции.