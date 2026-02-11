«Русские не уходят. Это китайцы покинули поле». Тренер «Ростова» рассказал о драке во время матча

— Кто виноват, я не знаю. Но первые они начали. Они сыграли грубо сначала против Тарасова, потом Мелехину прилично разорвали ногу. Когда же мы чуть-чуть сыграли грубо, они почти всей командой выбежали на поле и начали кричать. Следующая стычка — и все началось, ребята выбежали на поле. В принципе, это стандартно на сборах. Жалко только, что не состоялась игра. Мы хотели сыграть, чтобы попробовать то, что тренируем на сборах. К сожалению, не получилось.