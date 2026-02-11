Ричмонд
Футболист ЦСКА рассказал о мечте попасть в Америку

Футболист ЦСКА Кирилл Глебов рассказал о мечте попасть в Америку. Его слова приводит «Советский Спорт».

Источник: РИА "Новости"

«В Америку очень хочется. В любой город бы сгонял — Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Майами. Можно взять машину и проехать всю Америку, от начала до конца», — сказал Глебов. Футболист добавил, что с детства мечтает посетить «Диснейленд».

Кроме того, 20-летний полузащитник рассказал, что у него были мысли о поездке в Англию. В данный момент он не планирует туда ехать из-за сложностей в получении визы.

В текущем сезоне Глебов провел 23 матча в составе ЦСКА, в которых забил шесть голов и сделал три результативных передачи. Красно-синие по итогам первого круга Российской премьер-лиги (РПЛ) занимают четвертое место, у них 36 очков в 18 матчах.