«Решение по Гусеву будет зависеть от результатов в Кубке, РПЛ и качества игры»

В нынешнем сезоне в футбольном «Динамо» произошли кардинальные перемены на руководящих постах. Летом главным тренером команды стал Валерий Карпин, но в ноябре он подал в отставку на фоне провальных результатов — 10-е место в чемпионате России. Его сменил Ролан Гусев. Он провел четыре матча в качестве исполняющего обязанности, а в декабре его утвердили в должности до конца сезона. В октябре клуб покинул председатель совета директоров Дмитрий Гафин — ключевая фигура в «Динамо» на протяжении последних шести лет. На этом посту его сменил Александр Ивлев, бывший председатель наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Об амбициях «Динамо» в Кубке и чемпионате, рациональных причинах того, что клуб давно не может выиграть трофей, и политизации спорта — в интервью Александра Ивлева «Известиям».
«Любовь к “Динамо” у меня с детства»
— Когда и как вы начали болеть за «Динамо»?
— В первый раз посетил матч московского «Динамо» в 1974 году с отцом, тогда он взял меня на игру с «Торпедо». С тех пор на футбол хожу постоянно. Но на самом деле боление началось гораздо раньше. Отец был членом общества «Динамо», и еще совсем маленьким мальчиком, когда мне было четыре-пять лет, я приходил на стадион, где он играл со своими коллегами в матчах в форме «Динамо», в майке с литерой «Д». И она осела у меня в голове еще с тех времен.
Так что с детских лет стараюсь следовать известной динамовской кричалке «Лишь в одну команду мы верим, за нее всегда мы болеем!».
Во всяком случае, за последние 50 лет я поддерживал ее и в успешные времена, и в периоды неудач. Допустим, в сезон, когда команда вылетела в ФНЛ, я посетил практически все домашние матчи, которые тогда проходили в Химках. В общем, любовь к «Динамо» у меня с детства и с тех пор никуда не делась.
— Понятно, что за это время у «Динамо» поменялось много тренеров, руководителей, владельцев и систем управления, но вы для себя нашли объяснение, почему клуб уже 30 с лишним лет не может выиграть трофей, а в этом году период без чемпионства скорее всего дойдет до отметки в 50 лет?
— Я человек бизнеса и очень прагматично смотрю на вещи. Много раз складывалось сочетание определенных факторов, которые, к сожалению, не давали нам взять трофей. Вспомните относительно недавний финал Кубка России 2022 года в «Лужниках», когда мы проиграли «Спартаку» (1:2). Казалось, была реальная возможность взять трофей. Но не забили пенальти в концовке, не сравняли счет и не получилось серии пенальти, которую могли выиграть.
Потом 2024 год и последний тур чемпионата с «Краснодаром» (0:1), где были уже буквально на волосок от золота, но что-то не сложилось. Хотя команда в тот период показывала достаточно качественный футбол, вполне чемпионский, и трофей был бы заслуженным.
— Вы назвали последние эпизоды в жизни клуба, когда он уже подходил к заветной цели, но до этого были десятилетия тотального безвременья, и даже при наличии денег и хорошего состава и близко не было борьбы за медали и трофеи.
— Скажем так, я не большой поклонник версии о так называемом «проклятии Севидовой», что оно якобы преследует «Динамо», и нам нужно что-то сделать, условно говоря — пройти вокруг стадиона три раза, чтобы его снять. Не стал бы на этом фокусироваться.
Справка «Известий»
Тренер Александр Севидов в 1976 году привел «Динамо» к последнему на данный момент чемпионству. Его неожиданно отстранили от должности в феврале 1979-го. Популярная в футбольных кругах легенда гласит, что возмущенная этим увольнением жена Севидова предрекла, что «Динамо» больше никогда не станет чемпионом.
С тех пор клуб ни разу не побеждал в национальном первенстве. Но при этом в 1984 году выиграл Кубок СССР, а в 1995-м — Кубок России.
— Тогда какие рациональные причины?
— Клуб проходил разные этапы своего развития. Были взлеты и падения. Были объективные и субъективные факторы, влиявшие на отсутствие трофеев. Менялись владельцы, случались разные периоды в истории страны, влиявшие в том числе и на «Динамо» — клуб пережил непростые времена в конце 1980-х годов, когда разваливался Советский Союз, затем были 1990−2000-е годы и много хаоса.
К счастью, мы видим, что с 2010 года клуб начал преображаться. Я думаю, мы уже подошли к тому этапу, когда выстроена четкая структура управления клубом и создана необходимая инфраструктура. Конечно, нам бы хотелось — и такая работа ведется — улучшить условия работы нашей детской футбольной академии, потому что она — залог успеха нашего клуба. Посмотрите на состав предсезонных матчей с китайскими клубами на турнире BetBoom Dynamo Global Challenge, как много выпускников академии играют, показывают свое мастерство, и мы этим довольны.
Надо всем вместе работать и готовить команду к тому, чтобы был победный дух, который позволит нашим ребятам поверить в свои силы. И создать им хорошие условия, чтобы они могли себя реализовать, чтобы тренерский штаб действительно по максимуму смог подготовить их физически и ментально, настроить на победу, чтобы они действительно показали тот футбол, о котором мечтают болельщики. И этот футбол обязательно будет победным для «Динамо». Когда это получится, тогда и титулы придут.
В этом году очень хотим завоевать Кубок России — это цель, которую мы преследуем. Уверен, что и за чемпионство в ближайшие сезоны мы тоже будем биться.
«Команда работает энергично»
— Вы назвали 2010 год точкой, когда клуб начал преображаться. Тогда владельцем «Динамо» стал ВТБ. С этим связываете улучшения?
— Спонсорская поддержка действительно играет большую роль. Очень важно, когда есть организация, такая как ВТБ, которая оказывает поддержку и делает реальные полезные вещи для клуба. Посмотрите историю успеха лучших клубов мира — всегда за кем-то стоит очень хороший спонсор. И мы видим, что синергия между спонсором и клубом существует. Очень радует, что руководство ВТБ поддерживает наш клуб, Андрей Костин (президент-председатель правления ВТБ. — «Известия») часто присутствует на матчах.
Время идет, клуб меняется, мы потихоньку движемся вверх. К сожалению, периодически бывают ошибки. Не буду называть, какие, но в нынешнем чемпионате к моменту моего избрания председателем совета директоров, «Динамо» уже было на десятом месте. Сейчас мы видим изменения в коллективе, видим, что команда работает энергично, настроена на победу, молодежь готова играть.
— Почему контракт с Роланом Гусевым заключен только до конца нынешнего сезона?
— Спортивный блок предоставил рекомендации, которые рассматривались на уровне совета директоров. Прошло обсуждение, мы заслушали идеи, которые нам предложили кандидаты в главные тренеры. В итоге мы приняли решение доверить команду Ролану Гусеву — пока что на этот период, во время которого ему, на наш взгляд, по силам решить поставленные задачи.
— Выигрыш Кубка России ближайшей весной — обязательное условие продолжения работы Гусева и его штаба?
— Это совокупность факторов. Борьба за победу в Кубке, качество игры, результаты в РПЛ, состояние игроков — всё это вместе будет принято во внимание и повлияет на решение по главному тренеру в конце сезона.
«Не планирую выдвигать свою кандидатуру в исполком РФС»
— С февраля 2021 года человек, занимавший должность председателя совета директоров «Динамо», неизменно входил в исполком РФС. Так было сначала с Юрием Соловьевым, потом с Дмитрием Гафиным. Вы планируете продолжить эту традицию?
— Не планирую выдвигать свою кандидатуру на эту позицию. Другие кандидаты от «Динамо»? Давайте пока оставим это за рамками нашей беседы.
— В декабре 2020 года вы довольно тихо покинули пост председателя наблюдательного совета РУСАДА. С чем это было связано?
— Есть регуляторные вещи, связанные с периодичностью работы на этом посту. Я проработал на нем четыре года. Поэтому были перевыборы, и в состав вошли новые люди. Мы налаживали работу РУСАДА, взаимодействовали с WADA. Многое было сделано, но четыре года — достаточный срок, чтобы передать пост другому человеку.
— Часть образования вы получали в школе бизнеса при Чикагском университете, долго работали в Ernst&Young. Сотрудничали с другими международными структурами, чьи менеджеры получали образование там же, где и чиновники ФИФА, МОК и других спортивных организаций. Вы понимаете их мышление, почему они стали так активно банить российский спорт сначала по допинговым обвинениям, а с февраля 2022 года уже по откровенно политическим причинам?
— Скажу просто и конкретно: это геополитика. Которая, к сожалению, в последнее время показала, что все идеалы спорта, которые пропагандировались многие десятилетия, канули в Лету. Появились «более равные» среди равных, когда одним что-то можно, а другим нельзя, кого-то можно банить, а кого-то нельзя.
Геополитика показала, что фраза «О, спорт, ты — мир» не соответствует действительности. Мы видим избирательность системы, которая внедряется в функционирование международных спортивных организаций. Всё политизировано.
— Есть способы сейчас это исправить? Вы видите, что российские спортивные организации должным образом используют все имеющиеся рычаги для решения проблемы?
— С моей точки зрения, многое делается и Министерством спорта РФ, и Олимпийским комитетом России, и российскими спортивными федерациями. Диалог с их коллегами из международных структур идет. Зачастую в кулуарах ты слышишь от международных функционеров: «Это действительно не совсем справедливо, но что мы можем поделать, на нас оказывается давление».
— Вы тоже это слышали от своих знакомых?
— Да, слышал. Оказывается давление и максимальное негативное влияние на присутствие российских спортсменов на международной арене.
