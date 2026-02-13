«Решение по Гусеву будет зависеть от результатов в Кубке, РПЛ и качества игры»

— В первый раз посетил матч московского «Динамо» в 1974 году с отцом, тогда он взял меня на игру с «Торпедо». С тех пор на футбол хожу постоянно. Но на самом деле боление началось гораздо раньше. Отец был членом общества «Динамо», и еще совсем маленьким мальчиком, когда мне было четыре-пять лет, я приходил на стадион, где он играл со своими коллегами в матчах в форме «Динамо», в майке с литерой «Д». И она осела у меня в голове еще с тех времен.