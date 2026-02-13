ЦСКА сделал предложение по трансферу Пульге

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Московский ЦСКА сделал предложение бразильскому футбольному клубу «Баия» по вингеру Эрику Пульге, сообщает инсайдер Экрем Конур в соцсети Х.
По информации источника, ранее москвичи делали первое предложение по трансферу 25-летнего вингера, которое составляло 10 миллионов евро плюс 2 миллиона в виде бонусов, но бразильский клуб отклонил его, посчитав слишком низким.
Сообщается, что ЦСКА отправил команде второе предложение по игроку в размере 12 млн + 2 млн.
В прошлом сезоне Пульга сыграл за клуб 50 матчей, забив девять голов. Трансферная стоимость бразильца, по версии портала Transfermarkt, оценивается в 11 миллионов евро.