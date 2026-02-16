Ричмонд
Капитан «Локомотива» Митрюшкин сравнил себя с Бариновым: «Мне стоит поучиться этому у Димы»

Вратарь и капитан московского «Локомотива» Антон Митрюшкин поделился мнением о бывшем капитане железнодорожников, полузащитнике Дмитрии Баринове.

Источник: Sport24

В январе Баринов перешел из «Локомотива» в московский ЦСКА, подписав контракт до лета 2029 года.

— Вам нравился стиль капитана Баринова? Может, есть что перенять от него к себе?

— Диму я знаю с детства, он лидерскими качествами выделялся еще тогда. Я более спокойный человек, не такой импульсивный.

— Его импульсивность иногда не шла во вред команде?

— Нет, конечно. У Баринова просто определенный стиль, он не всегда импульсивный, а только в моменте, когда это нужно. Этому мне стоит поучиться. Для вас он может казаться злым, но он совершенно не такой. Я видел разных капитанов и лидеров, от каждого старался брать что-то себе — это мне помогало в карьере. Я просто более сдержанный, если сравнивать с Димой.

— Вы застали многих капитанов в своей карьере. Кто из них впечатлил или повлиял на вас сильнее всего?

— В юности застал Артема Реброва в «Спартаке», мы с ним до сих пор общаемся, он мне во многих моментах подсказывал. И в «Сьоне» опытные футболисты были — Рето Циглер, Веролюб Салатич — у них что-то почерпнул себе, многое мне подсказывали.

— Вы ожидали ухода Баринова в ЦСКА?

— Для кого-то это, может, и было потрясением, но это профессиональный спорт — уважаем личный выбор игрока. Мы не знаем всех подробностей и не допрашивали Диму — все понимали, что с ним эту тему лучше не затрагивать. Но он всегда тренировался на все 100 процентов. Удивились ли его уходу? Да, ведь он много лет провел в клубе, это потеря для команды как в игровом плане, так и в человеческом. Коллектив потерял лидера и большого друга, — заявил Митрюшкин в интервью РБ Спорт.

В нынешнем сезоне 30-летний Антон Митрюшкин провел за «Локомотив» 17 матчей и пропустил 21 гол (4 игры — на ноль). Портал Transfermarkt оценивает голкипера в 2,5 миллиона евро.