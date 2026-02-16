Ричмонд
«ВТБ Арена» готова к возобновлению сезона. 16 февраля стадион проинспектировала комиссия РПЛ

В пресс-службе «ВТБ Арены» ответили на вопрос «СЭ» о готовности стадиона «Динамо» к возобновлению сезона.

Источник: РИА "Новости"

«Сегодня, 16 февраля, на “ВТБ Арене” — Центральном стадионе “Динамо” состоялась плановая инспекция комиссии РПЛ по оценке качества футбольных полей. В рамках проверки специалисты провели комплексные замеры игрового поля по ключевым техническим показателям:

1. Твердость игровой поверхности.

2. Поверхностное сцепление.

3. Влажность покрытия.

4. Температура поля.

По итогам замеров комиссия сделала заключение: игровое поле пригодно для проведения матчей РПЛ и Кубка России и полностью соответствует действующим регламентам соревнований.

Подготовка газона велась в штатном режиме с учетом погодных условий и календаря матчей. Агрономическая служба арены обеспечила необходимые параметры покрытия, отвечающие требованиям регламента«, — сообщили “СЭ” в пресс-службе стадиона.

Готовность стадиона к матчам РПЛ и Кубка России подтвердил генеральный директор ООО «ВТБ Арена» Станислав Ковалев.

«Для нас принципиально важно поддерживать поле в идеальном состоянии вне зависимости от плотности календаря и погодных условий. Положительное заключение комиссии РПЛ подтверждает высокий уровень работы нашей агрономической службы и всей операционной команды стадиона. “ВТБ Арена” полностью готова к проведению матчей Российской премьер-лиги и Кубка России», — сказал Ковалев «СЭ».

1 марта «Динамо» в рамках 19-го тура РПЛ примет на своем поле «Крылья Советов».