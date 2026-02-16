«ВТБ Арена» готова к возобновлению сезона. 16 февраля стадион проинспектировала комиссия РПЛ

«Для нас принципиально важно поддерживать поле в идеальном состоянии вне зависимости от плотности календаря и погодных условий. Положительное заключение комиссии РПЛ подтверждает высокий уровень работы нашей агрономической службы и всей операционной команды стадиона. “ВТБ Арена” полностью готова к проведению матчей Российской премьер-лиги и Кубка России», — сказал Ковалев «СЭ».