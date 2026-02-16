МВД прекратило дело по заявлению губернатора о коррупции в футболе

В феврале 2026 года «Крылья Советов» погасили 10-летний долг перед дочерней компанией «Ростеха» «РТ-Капитал». Срок погашения долга самарского клуба перед компанией истек еще в 2016 году. В январе 2025-го «РТ-Капитал» обратился в суд с требованием взыскать 897 млн руб.