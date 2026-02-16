МВД прекратило дело по заявлению губернатора о коррупции в футболе

«По уголовному делу, возбужденному по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту покушения на хищение путем обмана денежных средств в особо крупном размере, производство прекращено», — сообщили в пресс-службе.
РБК обратился за комментариями в администрацию Самарской области.
В ноябре 2024 года губернатор Федорищев заявил, что «Крылья Советов» задолжали 36 млн руб. «преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола». По словам главы региона, этот рынок составляет примерно 500 млн руб. и может затрагивать порядка десяти команд высшего дивизиона.
Позднее губернатор рассказал, что информацию о фактах коррупции в российском футболе передал в правоохранительные органы. В январе 2025 года по заявлению Федорищева было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 159 УК (мошенничество).
В феврале 2026 года «Крылья Советов» погасили 10-летний долг перед дочерней компанией «Ростеха» «РТ-Капитал». Срок погашения долга самарского клуба перед компанией истек еще в 2016 году. В январе 2025-го «РТ-Капитал» обратился в суд с требованием взыскать 897 млн руб.
«Крылья Советов» занимают 12-е место в РПЛ после 18 туров.