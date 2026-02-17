Сильянов о критике от Слуцкого: «Роналду и Месси половина мира любит, половина — нет. Это нормально»

«Все совершенно спокойно. Сколько людей, столько и мнений. Одному человеку нравится моя игра, другому — нет. Роналду и Месси половина мира любит, половина — нет. Но если величайшие игроки кому‑то не нравятся, то я тем более могу не нравиться. Это нормально. У него такое мнение, другому тренеру я нравлюсь», — приводит слова Сильянова «Матч ТВ».