Капитан «Рубина» — о сборах Артиги: «Ребята кряхтят, еле выдерживают нагрузки»

Полузащитник и капитан «Рубина» Олег Иванов поделился впечатлениями от зимних сборов под руководством нового главного тренера казанцев, испанца Франка Артиги.

Артига возглавил «Рубин» в середине января, подписав контракт на 1,5 сезона.

— Олег, «Рубин» назначил Франка Артигу главным тренером, вы успели поработать с ним на тренирочных сборах. Что нового для себя увидели в работе тренера-легионера?

— До этого уже работал под руководством тренеров с европейскими видением: в сборной России был Гус Хиддинк, можно к тренерам с европейской ментальностью отнести Черчесова и Рашида Маматкуловича (Рахимова) — они ведь начинали карьеру в Европе, учились там и методики брали оттуда. У Черчесова, как и у Рахимова, был немецко-европейский подход.

Что до Артиги, мы сейчас делаем большой упор на контроль мяча, на подстройку. Вся работа идет через мяч, с очень высокой интенсивностью. Со стороны может показаться, что мы только в футбол играем, но изнутри… Ребята кряхтят, еле выдерживают нагрузки. Я сам про некоторые мышцы вспомнил, о которых давно забыл (смеется), — заявил Иванов в интервью «Бизнес Онлайн Спорт».

После осенней части сезона «Рубин» занимает 7-е место в таблице российской Премьер-Лиги, набрав 23 очка в 18 матчах.