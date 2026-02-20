Ричмонд
Сорокин о стандартах Карседо: «В “Пафосе” были сильнее, чем у “Арсенала”. Не раз принесут “Спартаку” 3 очка»

Бывший защитник «Кайрата» Егор Сорокин оценил тактическую подготовку нового главного тренера «Спартака» Хуана Карлоса Карседо. По мнению футболиста, стандарты испанского специалиста станут для красно-белых важным инструментом для набора очков в РПЛ.

Источник: РИА "Новости"

— Стандарты будут очень опасным оружием у «Спартака», это точно. Ни у кого опаснее за всю Лигу чемпионов я не встречал. В РПЛ это будет настоящая угроза. Уверен, штрафные и угловые не раз принесут «Спартаку» три очка.

— «Кайрат» все же выстоял.

— Вы же помните, у них раннее удаление было? Это поменяло их план на игру. Мне сложно выделить, что из него сработало, что нет. Но на стандарты это не повлияло. Уверен, и в «Спартаке» Карседо будет выжимать из них максимум.

— На теориях тренер «Кайрата» Уразбахтин акцентировал на этом внимание?

— Да-да. Мы очень большую работу в смысле стандартов проделывали. И признаюсь: не совсем удачно в итоге с ней справились. Стандарты у наших ворот были опасными — приходилось по-настоящему выручать вратарю Анарбекову.

— В чем фишка стандартов Карседо?

— Знаете, такая сверхагрессия на них. Само собой, многое зависит от мастерства доставки мяча в штрафную — и у «Спартака» по-любому есть такие исполнители. Но одних подач мало. «Пафос» заготовил разные наигровки — то есть варианты розыгрышей. Например, каждый раз по-своему игроки ставили блоки.

Каждый знал, что делать в штрафной. Это было и у своих ворот, когда мы исполняли стандарты. Каждый в «Пафосе» действовал максимально ответственно. Понимал, где располагаться, куда мяч полетит и куда может отлететь.

— Стандарты «Пафоса» были сильнее, чем у «Арсенала»?

— Да, 100%.

— С какими эмоциями встретил назначение Карседо в «Спартак»?

— Да классно. Только порадовался. Человек выиграл чемпионат и Кубок Кипра, поработал в ЛЧ — и переезжает в топ-клуб России. Всегда интересно, когда приходят новые личности. Но со «Спартаком» вы же знаете, как обычно бывает? С какой силой сначала возносят, с такой же потом и тащат вниз. Интересно, получится ли у Карседо, — рассказал Сорокин в интервью корреспондентам Sport24 Александру Муйжнеку и Марселю Арзуманяну.