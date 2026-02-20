Сорокин о стандартах Карседо: «В “Пафосе” были сильнее, чем у “Арсенала”. Не раз принесут “Спартаку” 3 очка»

— Да классно. Только порадовался. Человек выиграл чемпионат и Кубок Кипра, поработал в ЛЧ — и переезжает в топ-клуб России. Всегда интересно, когда приходят новые личности. Но со «Спартаком» вы же знаете, как обычно бывает? С какой силой сначала возносят, с такой же потом и тащат вниз. Интересно, получится ли у Карседо, — рассказал Сорокин в интервью корреспондентам Sport24 Александру Муйжнеку и Марселю Арзуманяну.