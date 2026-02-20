Ричмонд
Футбол. Германия
22:30
Майнц
:
Гамбург
Все коэффициенты
П1
2.05
X
3.35
П2
3.75
Футбол. Италия
22:45
Сассуоло
:
Верона
Все коэффициенты
П1
1.76
X
3.54
П2
5.30
Футбол. Франция
22:45
Брест
:
Марсель
Все коэффициенты
П1
3.88
X
3.78
П2
1.95
Футбол. Испания
23:00
Атлетик
:
Эльче
Все коэффициенты
П1
1.75
X
3.87
П2
5.10
Футбол. Лига Европы
завершен
Лудогорец
2
:
Ференцварош
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Панатинаикос
2
:
Виктория Пл
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Селтик
1
:
Штутгарт
4
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Лилль
0
:
Црвена Звезда
1
П1
X
П2

«Меня гасили, а я молчал. Рахимов давал понять: тебе тут не место». Сорокин о конфликте в «Рубине»

Бывший защитник «Краснодара» и «Кайрата» Егор Сорокин, ныне выступающий за китайский «Чэнду Жунчэн», в интервью авторам Sport24 Александру Муйжнеку и Марселю Арзуманяну рассказал о сложностях работы в «Рубине» с главным тренером Рашидом Рахимовым.

Источник: Getty Images

— Этим разногласиям ты посвятил резонансные сторис — передал привет Рахимову и спортивному директору «Рубина» Дзюбе, с которыми совсем не поладил в Казани. Почему тебе было важен этот манифест?

— Я об этом молчал. Все думали: проблема во мне, Сорокин сам виноват. Меня просто гасили, и я не мог об этом высказаться. Когда возможность представилась — сделал это.

— Кто тебя гасил?

— Ну когда произошла вся эта ситуация с «Рубином».

— Читали про тебя: взрослый парень начинает отвечать людям через соцсети, детский сад.

— Да мне как-то чужое мнение неважно. Ориентируюсь на свое, как сам себя ощущаю. Накопилось — и выплеснул. Что кому как показалось — не моя проблема.

— Дзюба в интервью Sport24 сказал, что ты приехал в «Рубин» в слабом состоянии и заслуженно проиграл конкуренцию. Считаешь, был тогда в форме?

— Не прям в форме. У меня была травма в «Краснодаре», потом меня спустили в его вторую команду. Это большой стресс. Состояние на этом фоне было не лучшим. Но в «Рубине» тренировался, прошло какое-то время — а доверия вообще не было.

— Твоя цитата: «В первый же мой день в “Рубине” Рахимов сказал мне: “Мы тебя тут не ждали”.

— Это Дзюба сказал. Напрямую. С Рахимовым я не общался.

— И «ты не футболист» от него не слышал?

— Он давал это понять: «У тебя много недочетов, тебе в “Рубине” не место». И я никак не мог повернуть ситуацию в свою пользу.