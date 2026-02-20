«Меня гасили, а я молчал. Рахимов давал понять: тебе тут не место». Сорокин о конфликте в «Рубине»

— Этим разногласиям ты посвятил резонансные сторис — передал привет Рахимову и спортивному директору «Рубина» Дзюбе, с которыми совсем не поладил в Казани. Почему тебе было важен этот манифест?
— Я об этом молчал. Все думали: проблема во мне, Сорокин сам виноват. Меня просто гасили, и я не мог об этом высказаться. Когда возможность представилась — сделал это.
— Кто тебя гасил?
— Ну когда произошла вся эта ситуация с «Рубином».
— Читали про тебя: взрослый парень начинает отвечать людям через соцсети, детский сад.
— Да мне как-то чужое мнение неважно. Ориентируюсь на свое, как сам себя ощущаю. Накопилось — и выплеснул. Что кому как показалось — не моя проблема.
— Дзюба в интервью Sport24 сказал, что ты приехал в «Рубин» в слабом состоянии и заслуженно проиграл конкуренцию. Считаешь, был тогда в форме?
— Не прям в форме. У меня была травма в «Краснодаре», потом меня спустили в его вторую команду. Это большой стресс. Состояние на этом фоне было не лучшим. Но в «Рубине» тренировался, прошло какое-то время — а доверия вообще не было.
— Твоя цитата: «В первый же мой день в “Рубине” Рахимов сказал мне: “Мы тебя тут не ждали”.
— Это Дзюба сказал. Напрямую. С Рахимовым я не общался.
— И «ты не футболист» от него не слышал?
— Он давал это понять: «У тебя много недочетов, тебе в “Рубине” не место». И я никак не мог повернуть ситуацию в свою пользу.