«Акрон» минимально обыграл «Урал» на сборах в ОАЭ

Игра прошла в закрытом режиме и завершилась победой «Акрона» со счетом 1:0. Единственный гол забил черногорский полузащитник тольяттинцев Стефан Лончар на 40-й минуте.
«Акрон» возобновит сезон РПЛ гостевым матчем против «Оренбурга» 28 февраля.
Тольяттинский «Акрон» обыграл екатеринбургский «Урал» в товарищеском матче на зимних тренировочных сборах в ОАЭ.
Игра прошла в закрытом режиме и завершилась победой «Акрона» со счетом 1:0. Единственный гол забил черногорский полузащитник тольяттинцев Стефан Лончар на 40-й минуте.
«Акрон» возобновит сезон РПЛ гостевым матчем против «Оренбурга» 28 февраля.