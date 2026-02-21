Гендиректор «Балтики» рассказал о годовом бюджете клуба: «Стремимся, чтобы каждый рубль работал эффективно»

После осенней части сезона «Балтика» занимает 5-е место в таблице российской Премьер-Лиги, набрав 35 очков в 18 турах.
— Все руководители клубов плюс-минус понимают размеры бюджетов конкурентов. Где в этой таблице «Балтика»?
— Точно во второй восьмерке.
— Несмотря на все успехи?
— Да, и в ближайшее время мы не будем это менять. Мы стремимся к тому, чтобы каждый рубль работал наиболее эффективно. В итоге при относительно небольшом бюджете получаем хороший результат в таблице, лояльность наших болельщиков и медийность, — заявил Измайлов в интервью «Чемпионату».
«Балтика» возобновит сезон РПЛ гостевым матчем против петербургского «Зенита» 27 февраля.