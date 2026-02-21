Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
16:00
Реал Сосьедад
:
Овьедо
Все коэффициенты
П1
1.50
X
4.38
П2
7.80
Футбол. Италия
17:00
Ювентус
:
Комо
Все коэффициенты
П1
2.08
X
3.46
П2
3.68
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
2
:
Эльче
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Сассуоло
3
:
Верона
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Брест
2
:
Марсель
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Майнц
1
:
Гамбург
1
П1
X
П2

Гендиректор «Балтики» рассказал о годовом бюджете клуба: «Стремимся, чтобы каждый рубль работал эффективно»

Генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов рассказал о бюджете калининградского клуба на текущий сезон.

Источник: РИА "Новости"

После осенней части сезона «Балтика» занимает 5-е место в таблице российской Премьер-Лиги, набрав 35 очков в 18 турах.

— Все руководители клубов плюс-минус понимают размеры бюджетов конкурентов. Где в этой таблице «Балтика»?

— Точно во второй восьмерке.

— Несмотря на все успехи?

— Да, и в ближайшее время мы не будем это менять. Мы стремимся к тому, чтобы каждый рубль работал наиболее эффективно. В итоге при относительно небольшом бюджете получаем хороший результат в таблице, лояльность наших болельщиков и медийность, — заявил Измайлов в интервью «Чемпионату».

«Балтика» возобновит сезон РПЛ гостевым матчем против петербургского «Зенита» 27 февраля.