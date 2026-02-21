«Сочи» обыграл «Актобе» в товарищеском матче

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Футболисты «Сочи» обыграли казахстанский клуб «Актобе» в товарищеском матче в рамках сборов в Турции.
Встреча в Белеке завершилась со счетом 3:0. В составе «Сочи» голы забили Михаил Игнатов (7-я, 80-я минуты) и Антон Зиньковский (28).
Позднее в субботу сочинцы проведут еще один контрольный матч — против киргизского «Барса».
«Сочи» ушел на зимнюю паузу на последнем, 16-м месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 9 очков. В 19-м туре команда 1 марта сыграет дома с московским «Спартаком».