«Сочи» обыграл «Актобе» в товарищеском матче

Дубль Игнатова помог футболистам «Сочи» обыграть «Актобе» в товарищеском матче.

Источник: ФК "Сочи"

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Футболисты «Сочи» обыграли казахстанский клуб «Актобе» в товарищеском матче в рамках сборов в Турции.

Встреча в Белеке завершилась со счетом 3:0. В составе «Сочи» голы забили Михаил Игнатов (7-я, 80-я минуты) и Антон Зиньковский (28).

Позднее в субботу сочинцы проведут еще один контрольный матч — против киргизского «Барса».

«Сочи» ушел на зимнюю паузу на последнем, 16-м месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 9 очков. В 19-м туре команда 1 марта сыграет дома с московским «Спартаком».