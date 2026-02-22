Сенников назвал «Краснодар» фаворитом чемпионской гонки в РПЛ

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Футбольный клуб «Краснодар» является фаворитом чемпионской гонки в текущем сезоне Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ), при этом петербургский «Зенит» и московские «Локомотив» и ЦСКА также остаются в числе претендентов на титул. Такое мнение ТАСС высказал бывший игрок сборной России Дмитрий Сенников.
«Фаворит в РПЛ — “Краснодар”. Фаворитами всегда считаются предыдущие чемпионы, поэтому “Зенит” тоже остается среди главных претендентов, — сказал Сенников. — У ЦСКА хороший состав, вопрос только в том, позволит ли скамейка, хватит ли сил на концовку сезона. “Локомотив”, я уверен, поборется, так как предыдущие весенние части чемпионата они проводили очень хорошо. ЦСКА прошлую весну тоже провел на высоком уровне, поэтому у этих команд есть хорошие шансы».
«Краснодар» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России. Команда по итогам 18 туров набрала 40 очков. Далее идут «Зенит» (39 очков), «Локомотив» (37) и ЦСКА (36).