Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
14:30
Дженоа
:
Торино
Все коэффициенты
П1
2.35
X
3.07
П2
3.50
Футбол. Испания
16:00
Хетафе
:
Севилья
Все коэффициенты
П1
2.47
X
2.89
П2
3.47
Футбол. Италия
17:00
Аталанта
:
Наполи
Все коэффициенты
П1
2.66
X
3.06
П2
2.97
Футбол. Англия
17:00
Кристал Пэлас
:
Вулверхэмптон
Все коэффициенты
П1
1.75
X
3.86
П2
4.79
Футбол. Англия
17:00
Ноттингем Форест
:
Ливерпуль
Все коэффициенты
П1
3.75
X
3.80
П2
1.96
Футбол. Англия
17:00
Сандерленд
:
Фулхэм
Все коэффициенты
П1
2.74
X
3.24
П2
2.75
Футбол. Франция
17:00
Осер
:
Ренн
Все коэффициенты
П1
2.96
X
3.43
П2
2.44
Футбол. Германия
17:30
Фрайбург
:
Боруссия М
Все коэффициенты
П1
2.00
X
3.51
П2
4.00
Футбол. Испания
18:15
Барселона
:
Леванте
Все коэффициенты
П1
1.10
X
12.00
П2
22.00
Футбол. Франция
19:15
Анже
:
Лилль
Все коэффициенты
П1
4.75
X
3.66
П2
1.80
Футбол. Франция
19:15
Нант
:
Гавр
Все коэффициенты
П1
2.45
X
3.26
П2
3.10
Футбол. Франция
19:15
Ницца
:
Лорьян
Все коэффициенты
П1
2.13
X
3.57
П2
3.45
Футбол. Англия
19:30
Тоттенхэм Хотспур
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
7.30
X
4.58
П2
1.50
Футбол. Германия
19:30
Санкт-Паули
:
Вердер
Все коэффициенты
П1
2.75
X
3.21
П2
2.74
Футбол. Италия
20:00
Милан
:
Парма
Все коэффициенты
П1
1.35
X
5.25
П2
9.50
Футбол. Испания
20:30
Сельта
:
Мальорка
Все коэффициенты
П1
1.92
X
3.47
П2
4.40
Футбол. Германия
21:30
Хайденхайм
:
Штутгарт
Все коэффициенты
П1
4.60
X
4.26
П2
1.71
Футбол. Италия
22:45
Рома
:
Кремонезе
Все коэффициенты
П1
1.33
X
5.35
П2
10.50
Футбол. Франция
22:45
Страсбур
:
Лион
Все коэффициенты
П1
2.28
X
3.60
П2
3.10
Футбол. Испания
23:00
Вильярреал
:
Валенсия
Все коэффициенты
П1
1.71
X
3.99
П2
4.87
Футбол. Франция
завершен
ПСЖ
3
:
Метц
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Сити
2
:
Ньюкасл Юнайтед
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетико
4
:
Эспаньол
2
П1
X
П2

Сенников назвал «Краснодар» фаворитом чемпионской гонки в РПЛ

По итогам 18 туров команда набрала 40 очков, на счету «Зенита» 39 баллов.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Футбольный клуб «Краснодар» является фаворитом чемпионской гонки в текущем сезоне Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ), при этом петербургский «Зенит» и московские «Локомотив» и ЦСКА также остаются в числе претендентов на титул. Такое мнение ТАСС высказал бывший игрок сборной России Дмитрий Сенников.

«Фаворит в РПЛ — “Краснодар”. Фаворитами всегда считаются предыдущие чемпионы, поэтому “Зенит” тоже остается среди главных претендентов, — сказал Сенников. — У ЦСКА хороший состав, вопрос только в том, позволит ли скамейка, хватит ли сил на концовку сезона. “Локомотив”, я уверен, поборется, так как предыдущие весенние части чемпионата они проводили очень хорошо. ЦСКА прошлую весну тоже провел на высоком уровне, поэтому у этих команд есть хорошие шансы».

«Краснодар» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России. Команда по итогам 18 туров набрала 40 очков. Далее идут «Зенит» (39 очков), «Локомотив» (37) и ЦСКА (36).