Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
20:30
Фиорентина
:
Пиза
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.04
П2
5.38
Футбол. Италия
22:45
Болонья
:
Удинезе
Все коэффициенты
П1
1.92
X
3.53
П2
4.39
Футбол. Англия
23:00
Эвертон
:
Манчестер Юнайтед
Все коэффициенты
П1
3.90
X
3.85
П2
1.96
Футбол. Испания
23:00
Алавес
:
Жирона
Все коэффициенты
П1
2.48
X
3.01
П2
3.30
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
2
:
Валенсия
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Рома
3
:
Кремонезе
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Страсбур
3
:
Лион
1
П1
X
П2

Пименов о Воробьеве: «Локо» нужно продлевать с ним контракт. Это нападающий, который, как и Батраков, делает результат

Бывший футболист «Локомотива» Руслан Пименов считает, что железнодорожникам следует продлить контракт с нападающим Дмитрием Воробьевым.

Источник: Sports

Соглашение 28‑летнего игрока с красно-зелеными рассчитано до июня 2027 года. В 15 матчах текущего сезона РПЛ на счету Воробьева 8 голов и 1 ассист.

— Воробьев очень хорошо провел первую часть сезона.

— Надеюсь, его не купят и он поможет «Локомотиву» (смеется). С ним, конечно, нужно продлевать контракт.

Это нападающий, который, как и Батраков, делает результат. Это прямо вертикальная работа, которая закольцовывается на Батракове и Воробьеве. Если их нет, то у «Локомотива» проблемы, — сказал Пименов.