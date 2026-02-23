Вашингтон
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
20:30
Фиорентина
:
Пиза
Все коэффициенты
П1
1.67
X
4.04
П2
5.38
Футбол. Италия
22:45
Болонья
:
Удинезе
Все коэффициенты
П1
1.92
X
3.53
П2
4.39
Футбол. Англия
23:00
Эвертон
:
Манчестер Юнайтед
Все коэффициенты
П1
3.90
X
3.85
П2
1.95
Футбол. Испания
23:00
Алавес
:
Жирона
Все коэффициенты
П1
2.48
X
3.01
П2
3.30
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
2
:
Валенсия
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Рома
3
:
Кремонезе
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Страсбур
3
:
Лион
1
П1
X
П2

Булыкин — о фаворитах второй части сезона РПЛ: «Спартак» лучше по мастерству и классу

Бывший нападающий московских «Локомотива» и «Динамо», а также сборной России Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от второй части сезона РПЛ.

Источник: Sport24

«Для меня сейчас есть три фаворита на чемпионство — “Краснодар”, “Зенит” и ЦСКА, которые хорошо укрепились. На мой взгляд, “Краснодар” и “Зенит” будут идти рядышком. А что касается ЦСКА, посмотрим, как они будут выглядеть весной. Потому что по составу они вполне способны биться за чемпионство.

Шансы «Балтики» финишировать выше «Спартака»? Эффект «Балтики» сейчас пропадет. Все-таки все будут готовиться к ней по-другому, и мне кажется, команда не сможет держать высокий темп в ответственных играх. В этом смысле «Спартак» по мастерству и классу лучше. Поэтому они должны быть выше и показать, что класс и мастерство все-таки должны бить физическую готовность. На одной физической готовности обычно далеко не уедешь в футболе", — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом Sport24 Сергеем Козловым.

Сезон РПЛ возобновится 27 февраля матчем «Зенита» и «Балтики».