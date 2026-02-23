Булыкин — о фаворитах второй части сезона РПЛ: «Спартак» лучше по мастерству и классу

Шансы «Балтики» финишировать выше «Спартака»? Эффект «Балтики» сейчас пропадет. Все-таки все будут готовиться к ней по-другому, и мне кажется, команда не сможет держать высокий темп в ответственных играх. В этом смысле «Спартак» по мастерству и классу лучше. Поэтому они должны быть выше и показать, что класс и мастерство все-таки должны бить физическую готовность. На одной физической готовности обычно далеко не уедешь в футболе", — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом Sport24 Сергеем Козловым.