Защитник «Спартака» Ву — о сборах Карседо: «Тренировки очень сложные»

— Расскажи про работу с Хуаном Карседо. Какие у него тренировки?
— Тренировки очень сложные, потому что это сборы. Мы очень много работаем, чтобы подготовиться и хорошо провести вторую часть сезона. Сам по себе в тренировочном процессе Хуан эмоциональный, с большой самоотдачей. Показывает всем игрокам, как надо отдать пас, куда надо двигаться, как перемещаться на поле. Использует в подготовке много видео, на которых показаны определенные игровые тактические моменты. Это отлично.
— Ты видел ранее, чтобы тренер настолько глубоко разбирали тактические действия?
— Это немного похоже на то, что у меня было во Франции. Когда я только приехал в Россию, удивился, насколько тут все профессионально. «Спартак» — большой клуб в России, тренировочный процесс и жизнь клуба очень похожа с клубами в чемпионате Франции.
— Помимо тактики, стала ли при Хуане лучше атмосфера?
— Когда приходит новый тренер, все футболисты хотят показать свой максимум, чтобы заслужить место в стартовом составе. Все сосредоточены на тренировках, чтобы показать весь свой потенциал. Также на атмосферу влияет то, что мы находимся в Дубае, тут солнце, тепло, — заявил Ву в интервью «Матч ТВ».
Сегодня, 23 февраля, в 16:00 (мск) «Спартак» проведет товарищеский матч против казахстанского «Елимая» на сборах в ОАЭ.