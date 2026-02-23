Защитник «Спартака» Ву — о сборах Карседо: «Тренировки очень сложные»

— Тренировки очень сложные, потому что это сборы. Мы очень много работаем, чтобы подготовиться и хорошо провести вторую часть сезона. Сам по себе в тренировочном процессе Хуан эмоциональный, с большой самоотдачей. Показывает всем игрокам, как надо отдать пас, куда надо двигаться, как перемещаться на поле. Использует в подготовке много видео, на которых показаны определенные игровые тактические моменты. Это отлично.