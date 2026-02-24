Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Атлетико
:
Брюгге
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.53
П2
6.96
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Ньюкасл Юнайтед
:
Карабах
Все коэффициенты
П1
1.13
X
10.25
П2
17.00
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Интер
:
Буде-Глимт
Все коэффициенты
П1
1.25
X
7.75
П2
11.00
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Байер
:
Олимпиакос П
Все коэффициенты
П1
1.80
X
3.90
П2
4.10
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
0
:
Манчестер Юнайтед
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Алавес
2
:
Жирона
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Болонья
1
:
Удинезе
0
П1
X
П2

Дмитрий Кузнецов назвал ЦСКА претендентом на золото в сезоне РПЛ

После 18 туров столичная команда занимает четвертое место.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Московский футбольный клуб ЦСКА сохраняет шансы на чемпионство во второй части сезона Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Такое мнение ТАСС высказал чемпион СССР в составе ЦСКА Дмитрий Кузнецов.

«ЦСКА — претендент на золотую медаль во второй части сезона. В первой части они долго лидировали, но потом немного сдали, проиграв “Краснодару”, и откатились назад. Сейчас приобретения хорошие, команда должна выправить ситуацию и бороться за чемпионство. Главное — не проигрывать конкурентам», — сказал Кузнецов.

Зимой к ЦСКА присоединились защитник Матеус Рейс, полузащитники Дмитрий Баринов, Данила Козлов, нападающие Лусиано Гонду и Максим Воронов.

После 18 туров ЦСКА идет на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата страны, набрав 36 очков. На счету лидирующего «Краснодара» 40 очков.