Дмитрий Кузнецов назвал ЦСКА претендентом на золото в сезоне РПЛ

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Московский футбольный клуб ЦСКА сохраняет шансы на чемпионство во второй части сезона Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Такое мнение ТАСС высказал чемпион СССР в составе ЦСКА Дмитрий Кузнецов.
«ЦСКА — претендент на золотую медаль во второй части сезона. В первой части они долго лидировали, но потом немного сдали, проиграв “Краснодару”, и откатились назад. Сейчас приобретения хорошие, команда должна выправить ситуацию и бороться за чемпионство. Главное — не проигрывать конкурентам», — сказал Кузнецов.
Зимой к ЦСКА присоединились защитник Матеус Рейс, полузащитники Дмитрий Баринов, Данила Козлов, нападающие Лусиано Гонду и Максим Воронов.
После 18 туров ЦСКА идет на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата страны, набрав 36 очков. На счету лидирующего «Краснодара» 40 очков.