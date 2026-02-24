Дмитрий Кузнецов назвал ЦСКА претендентом на золото в сезоне РПЛ

«ЦСКА — претендент на золотую медаль во второй части сезона. В первой части они долго лидировали, но потом немного сдали, проиграв “Краснодару”, и откатились назад. Сейчас приобретения хорошие, команда должна выправить ситуацию и бороться за чемпионство. Главное — не проигрывать конкурентам», — сказал Кузнецов.