«Уфа» сделала заявление об инциденте с защитником Агаповым

«Уфа» прокомментировала информацию о задержании защитника команды Ильи Агапова, арендованного у ЦСКА.

Источник: Спорт-Экспресс

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что 25-летнего футболиста задержали после проникновения в здание детской музыкальной школы в нетрезвом состоянии. Сам Агапов заявил, что направлялся на медосмотр и зашел погреться в общежитие.

ФК «Уфа» в курсе инцидента, произошедшего с участием игрока команды Ильи Агапова. Однако, мы хотим заявить, что трактовка СМИ неверна и порочит репутацию как футболиста, так и клуба.

На данный момент клуб уже ведёт внутреннее расследование произошедшего инцидента, в то время как Илья вместе с командой в штатном режиме продолжает готовиться к возобновлению сезона.

«Уфа» арендовала Агапова у ЦСКА в феврале. Он перешел в московский клуб из «Пари НН» в 2023 году.