«Разбалованы деньгами»: Пономарев призвал наказать задержанного Агапова

«Мы не были так разбалованы деньгами, как футболисты сейчас. Мы выпивали, но не хулиганили, приводов в полицию не было. Драки на футбольном поле были, но по пьянке ничего подобного не было. Это не красит человека, тем более когда тебя отдали в аренду, чтобы ты совершенствовался, а вместо этого ты пьяный врываешься в музыкальную школу. Клуб однозначно должен его оштрафовать, просто не выплатить месячную зарплату. Это будет ему назиданием», — сказал Пономарев.