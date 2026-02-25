«Разбалованы деньгами»: Пономарев призвал наказать задержанного Агапова

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Бывший защитник сборной СССР по футболу Владимир Пономарев заявил РИА Новости, что защитник Илья Агапов, который выступает в составе «Уфы» на правах аренды из московского ЦСКА, должен быть оштрафован на месячную зарплату за задержание в состоянии алкогольного опьянения.
По информации Life, прошедшей ночью футболист, будучи в состоянии сильного алкогольного опьянения, проник в здание музыкальной школы и стал угрожать охраннице, после чего она вызвала Росгвардию. Защитник не смог объяснить свое поведение и провел ночь в отделении.
«Мы не были так разбалованы деньгами, как футболисты сейчас. Мы выпивали, но не хулиганили, приводов в полицию не было. Драки на футбольном поле были, но по пьянке ничего подобного не было. Это не красит человека, тем более когда тебя отдали в аренду, чтобы ты совершенствовался, а вместо этого ты пьяный врываешься в музыкальную школу. Клуб однозначно должен его оштрафовать, просто не выплатить месячную зарплату. Это будет ему назиданием», — сказал Пономарев.
В «Уфе» заявили, что клуб в курсе инцидента и проводит внутреннее расследование, назвав при этом трактовку событий со стороны СМИ порочащей репутацию спортсмена.