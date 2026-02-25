«Много шарлатанов»: назван главный фаворит РПЛ

«Мы часто говорим о тренерах, которые приезжают в Россию, что они нам дают. Не побоюсь этого слова, но было у нас очень много шарлатанов. Но Челестини — это специалист неплохого уровня, он знает футбол. Теперь, когда в его команду влились новые футболисты, то для меня они стали главными фаворитами весеннего отрезка», — заявил он.